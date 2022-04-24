تقرير: باريس سان جيرمان يتجه لإقالة بوكيتينو

أفادت تقارير فرنسية بأن باريس سان جيرمان يستعد لإقالة مديره الفرنسي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من 24 ساعة من فوزه بلقب الدوري الفرنسي.

وتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع لانس، يوم السبت، لكن على الرغم من تتويجه بلقب الدوري، تعرض بوكيتينو ولاعبوه لانتقادات شديدة منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر أمام ريال مدريد.

وكان مدرب توتنهام السابق في طريقه ليصبح المدير الجديد لمانشستر يونايتد، لكن النادي الإنجليزي تعاقد مع الهولندي ”إريك تن هاغ“ ليخلف الألماني ”رالف رانغنيك“ في الصيف.

وبناءً على ذلك، بات موقف المدير الفني الأرجنتيني غير مستقر، وقد يصبح متاحًا هذا الصيف، حيث يتفاوض باريس سان جيرمان الآن على شروط رحيله، وذلك وفقًا لصحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية.

وتشير الصحيفة إلى أن بوكيتينو لم يعد يرغب في الاستمرار مع العملاق الفرنسي، في حين أن النادي أيضًا لا يريد أن يكون المدرب الأرجنتيني مدربه، الموسم المقبل.

ويُزعم أن باريس سان جيرمان سيحتاج إلى دفع 12.6 مليون جنيه إسترليني من أجل إقالة بوكيتينو وطاقمه المعاون، حيث يتبقى عام كامل على نهاية عقده.

وزادت الضغوط على بوكيتينو بعد انضمام النجم الأرجنتني ليونيل ميسي، حيث كانت إدارة النادي تأمل أن يقود المدير الفني الأرجنتيني ومواطنه ميسي الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق ودَّع البطولة مبكرًا أمام النادي الملكي بفضل تألقه مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وزعمت الصحيفة الفرنسية أيضًا أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير مستعد للانتقال إلى باريس بصفقة لمدة عامين.

ونجح الإيطالي بقلب حظوظ النادي اللندني، وإعادته إلى المنافسة على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن منافسه آرسنال مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم.

وعلى الرغم من اهتمام كونتي بتدريب باريس سان جيرمان، يُقال إن مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان هو المدرب المفضل لقيادة النادي الباريسي.

ومع ذلك، من المفترض أن زيدان يضع عينيه على تولي تدريب المنتخب الفرنسي بمجرد تنحي المدير الفني الحالي ديدييه ديشان.