ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان ينتزع الصدارة بهدف قاتل في شباك لاتسيو

انتزع ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف قاتل من ساندرو تونالي في الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1 بشق الأنفس على لاتسيو صاحب الأرض رغم التأخر بهدف مبكر، اليوم الأحد.

وتقدم تشيرو إيموبيلي بهدف لصاحب الأرض بعد أربع دقائق فقط، لكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل في الدقيقة 50.

وضغط ميلان بكل قوة، وارتقى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عاليا ولمس الكرة برأسه نحو تونالي الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد ميلان 74 نقطة من 34 مباراة، وبفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان حامل اللقب الذي خاض 33 مباراة. ويأتي لاتسيو في المركز السادس برصيد 56 نقطة.

جنوى يهزم منافسه المباشر كالياري

وفي وقت سابق انتصر جنوى بصعوبة على كالياري بهدف نظيف في اللقاء المُقام، اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس ”ماراتسي“، ضمن لقاءات الجولة 34.

وجاء هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد عن طريق ميلان باديلي في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة خشونة من جانب لاعبي كلا الفريقين، حيث أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء، 3 لأصحاب الأرض، واثنتين للضيوف.

ورغم انتصار جنوى، إلا أنه لا يزال في منطقة الهبوط، المركز الـ19، برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن كالياري، الذي يحتل المركز الـ17.

ويعد الفريقان في غير مأمن من الهبوط، فكل منهما لديه 4 مباريات متبقية فقط في الموسم لتغيير الوضع الحالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: