ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسقط روما ويعود للصدارة "مؤقتا"

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره روما، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف النيراتزوري كل من دينزل دومفريس بالدقيقة 30، ومارسيلو بروزوفيتش (40)، ولاوتارو مارتينيز (52)، في حين سجل هنريك مخيتريان هدف روما الوحيد بالدقيقة 85.

بهذا الفوز، عاد إنتر لصدارة الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه ميلان، بينما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة بالمركز الخامس.

في الدقيقة 30، نجح دومفريس في تسجيل أول أهداف المباراة لصالح الإنتر، بعد هجمة سريعة وعدة لمسات ممتازة بين لاعبي الإنتر، وصلت في النهاية إلى كالهانغولو الذي مرر كرة في عمق الدفاع إلى دومفريس لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية في الشباك.

قلوب العاشقين لا تنسى 🖤💙🙏 جماهير إنتر تتغنى باسم جوزيه مورينيو، والرجل الاستثنائي يبادلهم التحية 👏#إنتر_روما | #الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/0iJgNiLWSW — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 23, 2022

وضاعف بروزوفيتش في الدقيقة 40 النتيجة للإنتر بهدف ثانٍ بعدما استلم الكرة من الجهة اليسرى، وتوغل لداخل المنطقة وأطلق قذيفة لا تصد ولا ترد في الشباك.

وبالدقيقة 52، نجح لاوتارو في تسجيل الهدف الثالث للإنتر، بعد ركنية ممتازة نفذها كالهانغولو داخل المنطقة، ليقابلها لاوتارو برأسية داخل الشباك.

وقلص ميختاريان النتيجة لروما في الدقيقة 85، بعدما وصلت الكرة إلى شوموردوف بالناحية اليسرى مررها لداخل المنطقة، ليتركها كاسدورب تمر من بين قدميه إلى القادم من الخلف ميختاريان الذي أطلق تسديدة صاروخية في الشباك.