ما قصة كلمة "خائن" التي وجدها بيكيه مكتوبة في غرفة خلع الملابس؟

لا يزال يتردد اسم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في وسائل الإعلام الإسبانية بعد التسريبات التي نشرتها صحيفة ”الكونفيدنسيال بشأن مفاوضاته مع رئيس الاتحاد الإسباني بشأن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، لكن هذه المرة نشرت صحيفة ABC معلومات جديدة عن مفاوضات مدافع برشلونة بشأن عقده مع النادي الكتالوني.

ونشرت ”الكونفيدنسيال“ تسجيلات صوتية لمحادثات بيكيه مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في إشارة إلى توسطه في كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

لكن ABC كشفت عن مفاوضات الدولي الإسباني السابق مع ناديه التي جرت قبل عامين أثناء جائحة كوفيد-19 بقيادة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو لتحسين عقده في مقابل تقسيم المبلغ على أقساط مراعاة للاقتصاد المتضرر للنادي جراء الجائحة.

وعند طالب الرئيس بارتوميو بتخفيض رواتب اللاعبين الذين لم يكونوا مستعدين لقبول هذا الطلب، ولم يعجب ذلك لاعبو النادي الكتالوني، لكن بيكيه تصرف بشكل منفرد عن بقية زملائه.

وقام بيكيه بتعديل عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى عام 2024، براتب ثابت قدره 41 مليون يورو العام الماضي بالإضافة إلى المتغيرات وعندما علم باقي اللاعبين بتفاصيل العقد الجديد لبيكيه وخاصة النجوم القدامى الذين أرادوا الحفاظ على موقف موحد ضد الإدارة.

إذ كانت ردود الفعل فورية في غرفة خلع الملابس ضد اللاعب، حيث دخل قلب الدفاع الغرفة ليجد كلمة ”خائن“ مكتوبة على لوحة المدير الفني التي يشرح عليها خطة المباراة ”السبورة“، وذلك حسب صحيفة ABC في عددها الصادر اليوم السبت.

وفي المعلومات التي نشرتها الصحيفة، ورد أيضًا أن بيكيه، الذي انتهى به الأمر ليكون أحد القادة الأربعة للفريق في 2018 بسبب الخبرة وليس لاختيار زملائه غير الراضين عن بعض مواقفه.

فضلا عن أن علاقة بيكيه والقائد السابق ليونيل ميسي لم تنته بشكل جيد ولا يتكلمون حاليا وربما كان ذلك أحد أسباب رحيل الهداف الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

وكان بيكيه قد أكد في حديث مفتوح مع الصحفيين الأسبوع الماضي أنه حصل على عمولة قدرها 24 مليون يورو من شركة صلة السعودية نظير إقامة كأس السوبر الإسبانية في المملكة بحسب سلسلة من التسجيلات الصوتية نشرتها ”الكونفيدنسيال“ يوم الإثنين الماضي.

وكشفت الصحيفة عن أن العقد بين السعودية والاتحاد الإسباني ينص على دفع أربعة ملايين يورو سنويًا لمدة ستة أعوام لشركة ”كوزموس“ التي يملكها بيكيه حال استمرت البطولة في السعودية.