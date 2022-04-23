أزمة جديدة.. خيرة الحمراوي تتسبب في شجار داخل تدريبات باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان، تسببت في توقف تدريب الفريق بعد شجارها مع عدد من زميلاتها.

وقال الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا عبر حسابه على تويتر، إنه حدث شجار داخل تدريبات فريق السيدات لباريس سان جيرمان؛ مما تسبب في إيقاف التدريب، حيث سبت الحمراوي زميلتها ساندي بالتيمور ثم تطورت المشاجرة لتشمل لاعبات أخريات.

Ce qui devait arriver arriva : bagarre/échauffourées chez les féminines du PSG, entraînement arrêté et réunion de crise, tout ça la veille de la demi-finale de Ligue des Champions ! Hamraoui a insulté Baltimore, puis ça a dégénéré avec d’autres joueuses aussi… — Romain Molina (@Romain_Molina) April 23, 2022

وأشار الصحفي الذي يعمل مع عدة وسائل إعلام منها صحيفة ”الغارديان“ البريطانية وcnnوBBC، إلى أن هذه الأزمة جاءت قبل يوم واحد من مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافسه المحلي أولمبيك ليون.

وفاز برشلونة الإسباني 5-1 على ضيفه فولفسبورغ الألماني في ذهاب مباراة قبل النهائي الأخرى، قبل خوض مباراة العودة في ألمانيا الأسبوع المقبل.

وتورطت الحمراوي البالغ عمرها 32 عاما في قضية مثيرة، حيث تعرضت للاعتداء من مجهولين، حيث بدأت تنكشف خيوط القضية مع تقدم زوجة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي السابق في برشلونة بطلب الطلاق.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بوجود أدلة جديدة تدين ”حياة“، زوجة إريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة، في واقعة الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان.

وكانت الشرطة الفرنسية قررت استجواب أبيدال في القضية التي هزت أركان سان جيرمان أواخر العام الماضي، بعد أن تبين أن شريحة هاتف ”خيرة“، مسجلة باسم لاعب برشلونة السابق.

وتعرضت حمراوي لهجوم من قبل رجلين ملثمين ضربا ساقيها بقضيب حديدي، وقد اتهمت الحمراوي زوجة أبيدال بتدبير هذه الواقعة أثناء العودة من تناول العشاء مع زميلاتها أميناتا ديالو وساكيما قرشاوي، ولاعبات أخريات من سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن أميناتا ديالو قالت إن الحمراوي تعرضت للتهديد قبل عامين، من أشخاص تابعين لزوجة أبيدال، وتوسط شخص لإنهاء هذا الموقف.

وأوضحت صحيفة ”ليكيب“ أن الحمراوي اتصلت بأبيدال عقب الواقعة، وسمعت العديد من لاعبات سان جيرمان المكالمة؛ لأن خيرة فتحت مكبر الصوت في الهاتف، لكن من غير المعروف حتى الآن سبب الخلاف الذي تسبب في إيقاف تدريب باريس سان جيرمان اليوم.

وذكرت أن الحمراوي سألت أبيدال حول مسؤولية زوجته عن تدبير هذه الواقعة، لكنه اندهش ونفى أن تكون ”حياة“ لها علاقة بالأمر.