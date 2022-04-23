الصحف الرياضية: مانشستر يونايتد يحتاج لجراحة قلب مفتوح.. ساعة الحسم لسان جيرمان.. يوم خاص لإنتر ميلان (صور)

شكلت عملية إعادة بناء مانشستر يونايتد ونهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وريال بيتيس ولقاء حسم لقب الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان أمام لانس وفوز برشلونة على فولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بشكوك حول مشاركة كاسيميرو في لقاء مانشستر سيتي والعرض الجديد من باريس سان جيرمان لكيليان مبابي وبطولة برشلونة للتنس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال بيتيس وفالنسيا وكتبت: ”البطل مكتوب بحرف ”ب“ أو ”ف“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على فولفسبورغ 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

الصحيفة اهتمت بتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز لنصف نهائي بطولة برشلونة للتنس وكتبت: ”ألكاراز فاز على تيستيباس ويدخل قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 5-1 على فولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”فوز ساحق ورقم قياسي للجماهير“.

كما تحدثت عن رغبة مانشستر يونايتد التعاقد مع فرينكي دي يونغ وكتبت: ”مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع دي يونغ“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وريال بيتيس وكتبت: ”كأس ملك إسبانيا يبحث عن بطل“.

كما اهتمت بالعرض الجديد من باريس سان جيرمان لنجمه كيليان مبابي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على فولفسبورغ 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات مع رقم قياسي للحضور الجماهيري وكتبت: ”فريق الأحلام“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وريال بيتيس وكتبت: ”الحماس في ملعب لا كارتوخا“.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين فالنسيا وريال بيتيس وكتبت: ”نهائي خاص“.

كما تحدثت عن تطورات إصابة البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد وكتبت: ”كاسيميرو مشكوك في مشاركته أمام مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فولفسبورغ 5-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وتأهل الإسباني ألكاراز لنصف نهائي بطولة برشلونة للتنس.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر يونايتد وعملية إنقاذه وإعادة بنائه مجددا وكتبت: ”عملية إنقاذ مانشستر يونايتد: المال“، و“قدم رالف رانجنيك تشريحا قاسيا لفشل مانشستر يونايتد وقال: إنه يحتاج لجراحة قلب مفتوح“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ولانس في الدوري الفرنسي حيث يكفي الفريق الباريسي التعادل لحسم لقب الدوري وكتبت: ”ساعة الحسم“.

كما اهتمت بفوز موناكو على أولمبياكوس في اللقاء الثاني برسم ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنتر ميلانو وروما في الدوري الإيطالي ومواجهة جوزيه مورينيو لفريقه السابق وكتبت: ”إنتر ميلان إنه يوم خاص“.

كما اهتمت بجائزة إيطاليا للفورمولا 1 وكتبت: ”إيمولا: الانطلاقة من المركز الأول لماكس ولوكلير ثانيا“.

