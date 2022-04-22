الصحف الرياضية: مبابي لن يأتي وحيدا.. برشلونة يؤخر حفل ريال مدريد (صور)

شكل تعيين مانشستر يونايتد للهولندي إيريك تين هاغ مدربا جديدا، وفوز برشلونة على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني ليؤجل تتويج ريال مدريد باللقب، وزيارة والدة كليان مبابي لقطر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف برغبة ريال مدريد في التعاقد مع المدافع الألماني أنطوني روديغر ولاعبين آخرين، وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ الألماني وأخبار الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ومطالبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التعاقد مع مدافع تشيلسي روديغر، وكتبت: ”أنشيلوتي يطالب بروديغر“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال بيتيس وفالنسيا من خلال حوارات مع المدافع مارك بارترا وبراين خيل.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يفوز ويؤجل تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بزيارة والدة كليان مبابي لقطر، وكتبت: ”إنذار / والدة مبابي في قطر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ردة فعل الأبطال“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وفولفسبورغ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”فليستمر الحفل“.

الصحيفة اهتمت بتجديد كارلوس سانز عقده مع فيراري في سباقات الفورمولا 1، وكتبت: ”سانز يجدد عقده مع فيراري لسنتين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”يعرفون المعاناة“.

كما تحدثت عن هزيمة إسبانيول أمام رايو فاليكانو 1-0، وكتبت: ”تنفس رايو فاليكانو الصعداء في لقاء سيئ لإسبانيول“.

الصحيفة اهتمت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ، وكتبت: ”ساعة دوري الأبطال“.

أس

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات ريال مدريد في الصيف القادم، وكتبت: ”كليان مبابي لن يأتي وحيدا“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يؤخر الحفل“.

الصحيفة اهتمت بحكم جديد في قضية أندية دوري السوبر الأوروبي، يمنح الاتحاد الأوروبي الحق في معاقبة الأندية المؤسسة.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان مانشستر يونايتد تعيين الهولندي إيريك تين هاغ مدربا للفريق بداية من الموسم القادم، وكتبت: ”ممتاز تين هاغ“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على زيارة والدة كليان مبابي لقطر، وتأثيرها على تجديد عقده، وكتبت: ”عملية مبابي“.

كما اهتمت بتألق توفين اللاعب الفرنسي في الدوري المكسيكي، وكتبت: ”توفين أمير مونتيري“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إضراب جماهير لاتسيو قبل مواجهة ميلان، وكتبت: ”جماهير لاتسيو في إضراب“ و ”زلة اللوتيتو: الأولمبيكو لجماهير ميلان“.

الصحيفة اهتمت بروما قبل مواجهة إنتر ميلان، وكتبت: ”ضوضاء الصديق، مورينيو لن يتكلم، هكذا يرغب في الفوز على إنتر ميلان“.

كما اهتمت بتجديد الإسباني كارلوس سانز عقده مع فيراري لغاية 2024.



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس وأسطورته أليساندرو ديل بيرو، وكتبت: ”كل الحقيقة“.

الصحيفة اهتمت بعودة الجماهير للملاعب الإيطالية بشكل كامل، وكتبت: ”ابتداء من 4 مايو سيتم فتح الصفوف للجماهير“.

كما اهتمت بمدينة ميلان، وكتبت: ”ميلان تحتاج الآن لملعب أكبر“.

