سكاي: يوفنتوس ينوي التعاقد مع أنخيل دي ماريا

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن نادي يوفنتوس يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ إن يوفنتوس ينوي التعاقد مع أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال مجانية الصيف القادم، حيث ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الشبكة أن دي ماريا البالغ من العمر 34 عاما لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب ”سكاي“، فإن يوفنتوس فتح خط مفاوضات مع وكيل أعمال دي ماريا، وأن النجم الأرجنتيني سيكون سعيدًا إذا حصل على عقد لمدة عام أو عامين.

وأوضحت أن يوفنتوس يرى أن دي ماريا هو البديل المناسب لمواطنه باولو ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق نهاية هذا الموسم، ويرفض التجديد مع الفريق.

وشارك دي ماريا في 26 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بإجمالي 1644 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 7.