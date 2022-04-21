بعد قبول الاستئناف.. محكمة إسبانية تمنح اليويفا الحق بمعاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أصدرت القاضية صوفيا جيل غارسيا رئيسة المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد حكمًا بقبول استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ضد الإجراءات الاحترازية المعتمدة، في أبريل/نيسان 2021، في قضية دوري السوبر الأوروبي، ووافقت على رفع هذه الإجراءات، وفقًا لما أوردته المحكمة العليا في مدريد (TSJM).

وحكمت القاضية في هذا الصدد بعد جلسة الاستماع التي عقدت في اليوم الأول مع الطرفين للبت في الإبقاء على الإجراء الاحترازي الذي أجبر الاتحاد الأوروبي على رفع الإجراءات التأديبية المفتوحة ضد أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، المستمرة في مشروع دوري السوبر.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: ”اليويفا تلقى اليوم حُكم محكمة مدريد برفع الإجراءات الاحترازية برمتها، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بهذا القرار، ويفكر بتداعياته، ولن نقدم أي تعليق آخر في الوقت الحالي“.

وأصدرت القاضية حكمًا في 18 صفحة، اليوم الخميس، لصالح اليويفا، وحددت صوفيا جيل غارسيا، التي حلَّت محل رئيس المحكمة الذي بدأ الإجراءات، مانويل رويز دي لارا، قبل 4 أشهر، المحاكمة المقبلة، في 14 يونيو/حزيران، وسيتم تحديد 5 أهداف: محاولة الوصول إلى اتفاق أو صفقة بين الطرفين تضع حدًا للعملية، وفحص المسائل الإجرائية التي قد تعوق استمرار العملية وإنهائها من خلال جملة في الموضوع، وإصلاح موضوع العملية بدقة، واقتراح الأدلة وقبولها إذا كان ذلك مناسبًا، وفحص القضايا التي قد تنشأ.

ولكن بعيدًا عن الرحلة عبر المحاكم الإسبانية، فإن ما سيميز هذه العملية حقًا هو حكم محكمة العدل في لوكسمبورغ، التي يجب أن تفصل في السؤال الذي طرحه القاضي رويز دي لارا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ”يتمتع بمركز سيادة“ ولذلك يحتكر المسابقات الأوروبية، وتحديدًا دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”AS“ الإسبانية، يؤكد القرار أنه ”لا يوجد دليل على أن التهديد، وفرض العقوبات على الأندية الثلاثة المتبقية، يستتبعان استحالة تنفيذ المشروع الذي يتم تمويله بشكل مستقل“، مقابل الحجة القائلة إن ذلك من شأنه أن يحبط تنفيذ المشروع الذي دافع عنه. المدعون.

”تم الإصرار على أن التمويل سيكون محبطًا، ولكن الحقيقة هي أن الشركاء المدعين، والشركات، هم كيانات قانونية مستقلة، وعلى أي حال في وقت تطوير المشروع، كان المتدخلون – بما في ذلك الكيانات المالية – على دراية بالعواقب المحتملة التي لم تمنع اعتماد التزامات التمويل، والتي لا يمكن افتراضها أو الافتراض بأنها ستحبط بفعل العقوبات المحتملة ”.

واعتبرت القاضية ”ضرورة الحصول على ترخيص مسبق للمسابقات البديلة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي (الفيفا)، من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص للأندية التي تشارك في اللعبة“، حيث إن القدرة الاقتصادية للأندية ”غير متكافئة للغاية“، وهذا يؤثر على الإمكانيات الحقيقية لتطوير المنافسة“.

ويضيف أنه ”يجب ضمان الجدارة الرياضية، وتكافؤ الفرص، الأمر الذي قد يشوهه التفاوتات الاقتصادية الواضحة بين المشاركين“. ”إن المصالح الاقتصادية الهائلة التي توفرها مباريات كرة القدم للأندية، واللاعبين، والمديرين، تشكل خطرًا واضحًا ضد الحفاظ على المبادئ الأساسية لجميع الرياضات والدفاع عنها ، ولا بد من الحفاظ عليها“.

في ضوء ذلك، تؤكد القاضية أن ”آلية مراقبة المسابقات التي يمكن تنظيمها لها ما يبررها ، إما من خلال إذن مسبق من مجلس الإدارة أو من خلال أنظمة أخرى“

ومن بين حججها لتقدير معارضة الاتحاد الأوروبي، تدرك القاضية أن ”الحاجة إلى مؤسسات الرقابة والإدارة والتنظيم التي يجب أن تضمن نظامًا يتوافق مع المبادئ الرياضية“ لها ما يبررها، و“لا يمكن الاستدلال على أن الآثار المانعة للمنافسة تنشأ من النظام الحالي والتحكم، كما يُدعى، دون أن يحاول المدعون التصرف وفقًا للقنوات القائمة، وعلى هذا الأساس، فقد سبق أن ذكر أنه ليست كل اللوائح التي تفرض متطلبات أو يمكن اعتبار الالتزام بالميزانيات عقبة أمام المنافسة الحرة.