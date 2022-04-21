الصحف الرياضية: برشلونة لا يستسلم.. هذا الشيء "مافيا",, وميلان "العربي" مع مالديني

شكل فوز مانشستر سيتي على برايتون واستعادة الصدارة وفوز آرسنال على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وفوز ريال مدريد على أوساسونا واقترابه من لقب الدوري الإسباني وفوز باريس سان جيرمان على أنجيه واقترابه من حسم لقب الدوري الفرنسي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالتسريبات الخاصة بين روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجيرارد بيكيه، وتأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا على حساب فيورنتينا ولقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على أوساسونا 3-1 واقترابه من لقب الدوري الإسباني وكتبت :“ إلى لقب الدوري الإسباني ”.

كما تحدثت الصحيفة عن التسريبات الجديدة لجيرارد بيكيه ولويس روبياليس وكتبت :“ بيكيه طلب أن يتواجد فريقه أندورا في مجموعة سهلة ”.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام غرناطة في الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يبقى دون هدف ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت :“ الهدف التأهل لدوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على أوساسونا 3-1 في الدوري الإسباني وكتبت :“ ريال مدريد يفوز ودافيد ألابا يصاب ”.

الصحيفة اهتمت بتسريبات بيكيه ولويس رويباليس رئيس الاتحاد الإسباني وكتبت :“ روبياليس يدافع عن نزاهته وعن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ”.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على أنجيه 3-0 في الدوري الفرنسي وكتبت :“ باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي افتراضيا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت :“ صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز ريال مدريد على أوساسونا 3-1 واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني وكتبت :“ على بعد 4 نقاط من كأس الدوري الإسباني ”.

الصحيفة اهتمت بالتسريبات الجديدة لجيرارد بيكيه وروبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت :“ خوان لابورتا : برشلونة لا يستسلم ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على أوساسونا 3-1 واقترابه من لقب الدوري الإسباني وكتبت :“ كأس الدوري الإسباني لا ينتظر ”.

الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد سلبيا مع غرناطة في الدوري الإسباني وكتبت :“ كرانكا يضع سدا لأتلتيكو مدريد سيئ ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني وكتبت :“ المنافسة وسط الأزمة ”.

كما اهتمت بتصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول التسريبات الخاصة مع جيرارد بيكيه وكتبت :“ روبياليس : هذا الشيء هو مافيا ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي أمام برايتون 3-0 وتألق رياض محرز وكتبت :“ مانشستر سيتي يستعيد الصدارة ويعيد الحماس مع كلوب بعد عودته للقمة إثر الفوز ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز نيوكاسل على كريستيال بالاس 1-0 وتعادل إيفرتون وليستر سيتي 1-1 وفوز آرسنال على تشيلسي 4-2 وكتبت :“ آرسنال في الطريق الصحيح ”.

الصحيفة اهتمت بمنع لاعبي التنس الروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات الدوري الفرنسي وكتبت عن فوز أولمبيك مارسيليا على نانت 3-2 : “ اولمبيك مارسيليا يهيمن على النقاشات “ وعن فوز باريس سان جيرمان على أنجيه 3-0 :“ باريس سان جيرمان تقريبا بطل “ و عن تعادل بوردو وسانت إيتيان في صراع البقاء كتبت :“ بوردو يتعثر ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على فيورنتينا 2-0 وتأهله لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان وكتبت :“ نهائي إيطاليا“.

الصحيفة اهتمت بروما وكتبت :“ نشوة روما : مليون لمورينيو ”.

كما اهتمت بلاتسيو وكتبت :“ احتجاجات ميلان : لاتسيو خارج الميدان ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا ومواجهة إنتر ميلانو بعد الفوز في إياب نصف النهائي على فيورنتينا 2-0 وكتبت :“ إنتر ميلانو هنا ”.

الصحيفة اهتمت بميلان وكتبت :“ ميلان العربي مع مالديني ”.