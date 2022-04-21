ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي في الصدارة وعودة محمد صلاح للتنافس

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي بعد لقاءات منتصف الأسبوع التي غاب عنها الدوري الألماني فيما عاد النجم المصري محمد صلاح للتسجيل مجددا وأهدر كريم بنزيما ضربتي جزاء لتشديد الخناق على الصدارة.

ويملك روبيرت ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري الألماني 64 نقطة من 32 هدفا في الصدارة متقدما على الثنائي الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر هدافي الدوري الإيطالي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد متصدر هدافي الدوري الإسباني اللذين يحتلان المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.

وأهدر المهاجم الفرنسي ضربتي جزاء خلال لقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني ليفوت فرصة الضغط على المتصدر ليفاندوفسكي وتقليص الفارق إلى 5 أهداف.

ويحتل النرويجي أوهي أومويوانفو لاعب مولدة المركز الرابع برصيد 49،5 نقطة من 33 هدفا فيما يأتي الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.

وصعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للمركز السادس بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على مانشستر يونايتد 4-0 ويشاركه نفس المركز الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الذي سجل بدوره هدفا في فوز فريقه على أنجيه، ورفع الثنائي رصيدهما إلى 44 نقطة من 22 هدفا.

وما زال هناك 4 جولات في الدوري الألماني و5 جولات في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي لحسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 64 نقطة – 32 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) و الإيطالي تشيرو إيموبيلي ( لاتسيو ) : 50 نقطة – 25 هدفا

4- الصربي دوشان فلاهوفيتش ( فيورنتينا / يوفنتوس ) : 46 نقطة – 23 هدفا

5- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) و الفرنسي كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) : 44 نقطة – 22 هدفا

6- التشيكي باتريك ستشيك ( باير ليفركوزن ): 40 نقطة 20 هدفا

8- الفرنسي وسام بن يدر ( موناكو ) : 38 نقطة -19 هدفا.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي

– بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

– بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

– باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22 : عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.