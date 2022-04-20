يوفنتوس يصعق فيورنتينا ويواجه إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس لنهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز بهدفين دون مقابل على فيورنتينا في اللقاء الذي أقيم بملعب أليانز ستاديوم، ليضرب موعدا مع إنتر ميلان.

افتتح يريكو بيرنارديسكي أهداف يوفنتوس في الدقيقة 32 بتسديدة يسارية جميلة، فشل حارس فيورنتينا في التصدي لها.

وعزز المدافع البرازيلي ”دانيلو“ تقدم اليوفي في الوقت بدل الضائع بعد بعد تمريرة عرضية وصلت له من خوان كوادرادو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت بمعقل الفيولا أرتيميو فرانكي، قد انتهت بفوز قاتل للليوفي عن طريق مهاجمه الصربي ”دوشان فلاهوفيتش“.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس في المباراة النهائية مع إنتر ميلان الذي تأهل بالأمس على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

وستقام المباراة على ملعب روما يوم 11 مايو المقبل.