إنتر ميلان يعبر ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل إنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه الكبير على حساب غريمه التقليدي ميلان، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، يوم الثلاثاء، بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وأحرز لاوتارو مارتينيز الهدفين الأول والثاني في الدقائق 4 و40، فيما أحرز روبن جوسينس الهدف الثالث للنيراتزوري بالدقيقة 82.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر مع الفائز من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، في نهائي الكأس.

سجل أهداف إنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 4 و40 من زمن الشوط الأول للمباراة، وأضاف روبن جوسيتس الهدف الثالث في الدقيقة 82.

شاهد أهداف إياب نصف نهائي #كأس_إيطاليا بين إنتر 3 – 0 ميلان

بصوت: فارس عوض#إنتر_ميلان#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/i8W98ke7as — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2022

وتمكن إنتر من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 4 دقائق فقط على البداية، بعدما وصلت الكرة إلى دارميان في الناحية اليمنى، ليمرر كرة عرضية داخل المنطقة قابلها لاوتارو بتسديدة مباشرة في الشباك.

وحاول ميلان على الفور أن يقوم بردة الفعل وركز على جهة رافائيل لياو اليسرى، وسنحت للبرتغالي أكثر من فرصة في مواجهة الحارس سمير هاندانوفيتش والذي كان متيقظا لتلك المحاولات.

وحاول ميلان بعد الاستراحة التسجيل، ووضع إسماعيل بن ناصر الكرة داخل الشباك، قبل إلغاء الهدف بسبب التسلل، ثم حسم البديل روبن جوزينس الانتصار لينعش آمال إنتر نحو حصد لقب الكأس لأول مرة في أكثر من عشر سنوات.

ولم يبدِ ميلان أي رد فعل يليق بالمنافسة، ولعب واحدة من أضعف مباريات الموسم، استحق خلالها الخروج من نصف نهائي كأس إيطاليا.

الفريقان يخوضان صراعا مشابها في الدوري الإيطالي، حيث يحتل ميلان المركز الأول برصيد 71، بينما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 69 نقطة.