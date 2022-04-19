الصحف الرياضية: عمولة بيكيه.. برشلونة يقول وداعا لليغا.. رونالدو بقلب مكسور

شكلت هزيمة برشلونة في ملعبه أمام قادش وتقلص حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإسباني ورد بيكيه على استفادة شركته من عمولة لتنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية ولقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأولمبيك مارسيليا وحسابات حسم ريال مدريد للقب الدوري الإسباني وتقديم خوان لابورتا اليوم الثلاثاء شرحا لقضية التذاكر خلال لقاء فرانكفورت وتعادل روما ونابولي في الدوري الإيطالي وديربي ميلان في كأس إيطاليا ووفاة ابن كريستيانو رونالدو الرضيع.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات جيرارد بيكيه بشأن التسريبات الخاصة بشركته في قضية تنظيم السوبر الأوروبي وكتبت: ”بيكيه: كل شيء قانوني ليس الأمر الذي أخفيه، أشعر بالفخر“.

كما تحدثت الصحيفة عن هزيمة برشلونة أمام قادش 1-0 في الليغا وكتبت: ”برشلونة يقول وداعا للقب الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بحسابات ريال مدريد للفوز باللقب في الجولات القادمة وكتبت: ”حسابات الفوز بلقب الدوري الإسباني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام قادش 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”الانفصال المميت“.

كما تحدثت عن تأثير الهزيمة على صراع لقب الدوري الإسباني بالنسبة لريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد يرغب في حسم لقب الدوري في أقرب وقت ممكن“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”لابورتا يشرح اليوم قضية التذاكر“.

كما اهتمت برد جيرارد بيكيه على تسريبات عمولة شركته وكتبت: ”بيكيه: ليس لدي شيء أخفيه“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام قادش 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”ضربة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بالتسريبات حول عمولة شركة بيكيه في قضية كأس السوبر الإسباني وكتبت:“ تسريب صوتي لروبياليس وبيكيه يكشف عمولات كأس السوبر الإسباني ”.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما يصنع الفارق 15 هدفا في آخر 10 لقاءات“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام قادش 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يذهب ليغرق“.

الصحيفة تحدثت عن التسريبات الخاصة بشركة بيكيه بشأن تلقي عمولة لتنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية وكتبت: ”كأس بيكيه“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وسعيه نحو لقب الدوري الإسباني وكتبت: ”انس الامتياز إنه نهائي ”

كما اهتمت بإصابات أتلتيكو مدريد وكتبت: ”سيميوني يفقد جواو فيليكس وليمار لنهاية الموسم“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”رالف: أتبع نموذج كلوب“.

كما اهتمت بوفاة ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”كريستيانو رونالدو قلب مكسور“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان كريستيانو رونالدو وفاة ابنه الرضيع وكتبت: ”ألمك هو ألمنا“.

كما تحدثت عن مصير المدرب واين روني بعد نزول ديربي كاونتي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي ورغبته في البقاء.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا الذي يصارع قاريا في أوروبا ومحليا وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا شهر الحقيقة“.

كما اهتمت بباريس سان جيرمان وتقلص تأثير جناح الأرجنتينيين وكتبت: ”جناح الأرجنتينيين في باريس يتقلص“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان بين إنتر ميلانو وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”ديربي المليار“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل نابولي وروما في الدوري الإيطالي 1-1 وكتبت: ”روما يوقف نابولي: لقب الدوري الإيطالي بعيد جدا“.

الصحيفة اهتمت بوفاة ابن كريستيانو رونالدو الرضيع وكتبت: ”دراما كريستيانو رونالدو: فقدت ابنا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس واهتمامه بلاعبين وكتبت: ”يوفنتوس سعيد بدي بياسيرتي“.

كما اهتمت الصحيفة بديربي إنتر ميلانو وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”ديربي كامل: أول حسم“.

الصحيفة اهتمت بتعادل روما أمام نابولي 1-1 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”استسلام نابولي وغضب روما“.