ترتيب الدوري الإيطالي: روما يتعادل مع نابولي ويحرمه من المركز الثاني

فرض روما التعادل 1/1 على منافسه نابولي اليوم الإثنين في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

واحتسب الحكم ماركو دي بيلو ضربة جزاء لنابولي سجل منها لورنزو إنسيني هدف التقدم في الدقيقة 11، سددها على يمين روي باتريسيو حارس روما، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ولعب روما بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد لاعبه دانييل فوزاتو.

وفي الدقيقة 90+1 سجل ستيفان الشعراوي هدف التعادل لروما من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سددها على يمين أليكس ميريت حارس نابولي.

ورفع التعادل رصيد نابولي إلى 67 نقطة من 33 مباراة، ويتأخر بـ4 نقاط عن ميلان المتصدر الذي لعب 33 مباراة، وبنقطتين عن إنتر ميلان الثاني الذي لعب 32 مباراة.

A hard-earned point!

We could have even won it late on, but Stephan El Shaarawy's strike ensures the spoils are shared in Naples…

#ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/yxi1VUT5fo

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 18, 2022