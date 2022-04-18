وفاة طفل كريستيانو رونالدو الرضيع

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفاة طفله الرضيع.

وكتب رونالدو في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الصغير، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضين على كل الرعاية والدعم المقدمين، نحن منهارون ونطلب الخصوصية في هذا الوقت الصعب جدا، ولدنا أنت ملاكنا، سنحبك للأبد“.

وفي أكتوبر الماضي كشف رونالدو نجم مانشستر يونايتد وشريكته جورجينا رودريغيز أنهما ينتظران توأمين لكن جورجينا أنجبت طفلة بينما توفي ابنهما حسب صحيفة ”مترو“ البريطانية.