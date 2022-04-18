نيمار يرد على انتقادات أنه "بلا إنجازات"

رد البرازيلي نيمار بقوة على انتقادات مواطنه فابيو أوريليو لاعب ليفربول السابق، الذي وجه انتقادات حادة لمهاجم باريس سان جيرمان، قائلا إنه لو كان مكان نيمار لأصيب بخيبة أمل من مسيرته.

ورد نيمار عبر حسابه على إنستغرام قائلا إنه سئم من انتقادات اللاعبين السابقين، ورد بعنف على أوريليو، الذي ذكر أنه سيصاب بخيبة أمل من مسيرته إذا كان نيمار.

ونشر النجم البرازيلي صورتين، إحداهما مع مقال من TNT Sports يرد خلالها على لاعب ليفربول السابق، ويوضح خلالها إنجازاته المهنية، ثم نشر فيديو له.

نيمار يستعرض بعض من انجازاته ويضيف : " انا حقاً مُحبط ، واو 😢😢😢😢😢 ، كل ذلك وانا لم اضعها كلها (انجازاته) . . https://t.co/WmCrWBaLTU pic.twitter.com/KvOksNJcTy — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) April 18, 2022

وبعد تعافيه من الإصابة، كان نيمار مرة أخرى أحد أبرز نجوم باريس سان جيرمان. في عام 2022، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في عشر مباريات.

وسجل يوم الأحد هدفا بين ثنائية ساعدت باريس سان جيرمان في الفوز بالديربي على مرسيليا 2-1، ليقترب من لقبه العاشر للدوري الفرنسي.

ولم يتردد نيمار في رده على أوريليو، قائلا في تعليقه على مسيرته من الإنجازات: ”أنا محبط حقًا … ولم أضع كل شيء“.

ومن المفارقات أن نيمار أخذ لقطة شاشة لمقال يتعلق بأوريليو لاعب ليفربول السابق، وعلق قائلا: ”السيد فابيو أوريليو (يضحك). أشعر بخيبة أمل حقًا. رائع. وأنا لم أضع كل شيء بعد، حسنًا“، مع صورة يصف الألقاب التي فاز بها مع الأندية وكذلك جوائز فردية.

ومن بين إنجازات نيمار خلال مسيرته الفوز مع سانتوس البرازيلي بثلاثة ألقاب للدوري أعوام 2010 و2011 و2012 وكأس البرازيل 2010 وكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية 2011 وكأس سودأمريكانا 2012.

ومع برشلونة فاز نيمار بكأس السوبر الإسباني 2013 والليغا موسمي 2014-2015 و2015-2016 وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 وكأس العالم للأندية في 2015.

ومع باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات متتالية بين عامي 2018 و2020 ويقترب من اللقب الرابع هذا الموسم فضلا عن كاس فرنسا ثلاث مرات وكأس رابطة الدوري مرتين والسوبر مرتين عامي 2018 و2020.

ومع منتخب البرازيل توج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في 2011 وكأس القارات 2013 وذهبية أولمبياد ريو 2016.

واعتزل أوريليو البالغ عمره حاليا 42 عاما في عام 2013 عندما كان يلعب مع غريميو البرازيلي، وقد سبق له الدفاع عن ألوان أندية ريو غراندي دو سول وليفربول وساو باولو البرازيلي وفالنسيا الإسباني.

وفي تصريحات سابقة أعلن نيمار رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي للمحترفين لموسم واحد على الأقل قبل إسدال الستار على مسيرته.

وقال نيمار، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، حتى يونيو/ حزيران 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 30 عاما: ”لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى. لدي بعض الشكوك حول ذلك. أرغب في اللعب بالولايات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل“. وأضاف مازحا: ”الموسم هناك أقصر؛ لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر“.

ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.