ترتيب الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من فخ الهزيمة أمام بولونيا

قاد دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس للنجاة من فخ الهزيمة أمام بولونيا، حيث قاده للتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بمنافسات الدوري الإيطالي، على ملعب ”آليانز ستاديوم“ ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للكالتشيو.

وشهدت الدقائق العشرون الأولى بعض الفرص ليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا وفلاهوفيتش، لكن فشل الثنائي في ترجمتها لأهداف.

وبدا يوفنتوس تائها أمام ضيفه، ولم يتمكن من بناء هجمة جيدة يظفر منها بهدف، وحسم الشوط الأول بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم ماركو أرناتوفيتش بالهدف الأول لبولونيا في الدقيقة 52، وسدد في شباك تشيزني.

دوشان فلاهوفيتش يسجل هدف التعادل القاتل لصالح #يوفنتوس في مرمى #بولونيا بطريقة أكثر من رائعةpic.twitter.com/tOjGj8D9nC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وأجرى ماسيميليانو أليغري تبديلات ليوفنتوس ودفع ببونوتشي وبيرنارديسكي ودينيس زكريا بدلاً من دي ليخت وديبالا ولوكا بيلغريني في الدقيقتين 59 و60، ثم شارك مويس كين بدلاً من كوادرادو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 84 قام الحكم باحتساب حالتي طرد في صفوف بولونيا بعد إعاقة لألفارو موراتا، وعاد الحكم لتقنية الفار وقرر طرد أداما سومورو، ثم أشهر البطاقة الحمراء لغاري ميدل للاعتراض.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ينجح فلاهوفيتش في اقتناص هدف التعادل ليوفنتوس برأسية في شباك بولونيا.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصبح رصيد يوفنتوس 63 نقطة في المركز الرابع، خلف الثالث نابولي بثلاث نقاط، ويتوقف رصيد بولونيا عند 38 نقطة في المركز 13.

يذكر أن ميلان يتصدر الترتيب بـ 71 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 69 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي.