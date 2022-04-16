الصحف الرياضية: كورتوا معجزة كل مباراة.. فضيحة التذاكر.. والسرعة النهائية نحو لقب الدوري الإيطالي (صور)

شكلت قضية غزو جماهير فرانكفورت لملعب الكامب نو خلال مواجهة برشلونة وفوز ميلان وإنتر ميلان في صراع اللقب بالدوري الإيطالي ونهاية موسم بيدري نجم برشلونة بسبب الإصابة وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا رفقة ريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بغياب فيرلاند ميندي ومارسيلو عن ريال مدريد أمام إشبيلية ودور جوزيه مورينيو في تألق روما وفوز موناكو على رين في فرنسا ولقاءات السبت في الدوريات الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد المتألق وكتبت: ”تيبو كورتوا: معجزة كل مباراة“.

كما تحدث عن تطورات إصابة بيدري نجم وسط برشلونة وكتبت: ”بيدري يقول وداعا للموسم الحالي“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال سوسيداد وريال بيتيس سلبيا في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على تحليل هزيمة برشلونة أمام فرانكفورت في الكامب نو وخروجه من الدوري الأوروبي وكتبت: ”نفتقد نجما“.

كما تحدثت عن نجم برشلونة الشاب بيدري المصاب وكتبت: ”بيدري يغيب عما تبقى من الموسم بسبب الإصابة“.

الصحيفة اهتمت بقضية غزو جماهير فرانكفورت للكامب نو وكتبت: ”برشلونة سيتخذ إجراءات حتى لا تتكرر قضية غزو المشجعين الألمان للكامب نو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قضية غزو الجماهير الألمانية لملعب الكامب نو خلال لقاء برشلونة وفرانكفورت في الدوري الأوروبي وكتبت: ”فضيحة التذاكر“.

كما تحدثت عن بيدري نجم برشلونة الشاب وتطورات الإصابة وكتبت: ”بيدري احتمال الغياب عن باقي الموسم بسبب الإصابة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”ميندي ومارسيلو يغيبان عن لقاء إشبيلية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو على رين 3-2 في الدوري الفرنسي وكتبت: ”الأمير وسام بن يدر“.

كما اهتمت بلقاء ليل ولانس في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ديربي ساخن كالشمال“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على جنوة 2-0 وإنتر ميلانو على سبيزيا 3-1 في صراع اللقب في الدوري الإيطالي وكتبت: ”ميلان: لياو وماسياس عودة الأهداف“ و“إنتر ميلان: لوتارو مارتينيز وسانشيز: ثورة البدلاء“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات رانييري حول روما وكتبت: ”رانييري: روما كل شيء يستحق الشكر عليه جوزيه مورينيو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس والتأهل لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”التأهل لدوري الأبطال في 10 نقاط“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ميلان على جنوة 2-0 وإنتر ميلان على سبيزيا 3-1 في صراع اللقب في الدوري الإيطالي وكتبت: ”السرعة النهائية نحو لقب الدوري الإيطالي على الطريقة الميلانية“.