ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتخطى جنوى ويستعيد الصدارة من إنتر

استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن فقدها لمدة ساعتين فقط، إثر تحقيقه فوزًا مستحقًا على جنوى، 2-0، على ملعب ”سان سيرو“، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

وكان فريق إنتر ميلان انتزع صدارة الدوري الإيطالي، مساء الجمعة، بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا 3-1، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 33 من المسابقة، ولكن فوز ”البيج ميلان“ أعاد له الصدارة.

وافتتح البرتغالي رفائيل لياو مهاجم ميلان أهداف فريقه في الدقيقة 11 ، بعد متابعته لعرضية زميله الفرنسي بيير كالولو على الطاير، بتسديدة سكنت على يسار حارس جنوى.

وأضاف جونيور ميسياس الهدف الثاني لميلان، في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان.

بينما تجمد رصيد جنوى عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر.

إنتر ميلان يحقق انتصاره الثالث تواليًا

وفي مباراة أخرى حقق إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه سبيتسيا.

وبعد بداية متواضعة، هز لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الشباك بعد تمريرة من دانيلو دامبروسيو ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 31.

وواصل إنتر بحثه عن الهدف الثاني الذي جاء عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 73.

وفرض جوليو ماجيوري قائد سبيتسيا على الضيوف نهاية مثيرة للمباراة بعدما قلّص الفارق، لكن البديل أليكسيس سانشيز أضاف الهدف الثالث لإنتر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: