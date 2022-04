ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتخطى جنوى ويستعيد الصدارة من إنتر

استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن فقدها لمدة ساعتين فقط، إثر تحقيقه فوزًا مستحقًا على جنوى، 2-0، على ملعب ”سان سيرو“، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

وكان فريق إنتر ميلان انتزع صدارة الدوري الإيطالي، مساء الجمعة، بعدما تغلب على مضيفه سبيزيا 3-1، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ 33 من المسابقة، ولكن فوز ”البيج ميلان“ أعاد له الصدارة.

وافتتح البرتغالي رفائيل لياو مهاجم ميلان أهداف فريقه في الدقيقة 11 ، بعد متابعته لعرضية زميله الفرنسي بيير كالولو على الطاير، بتسديدة سكنت على يسار حارس جنوى.

وأضاف جونيور ميسياس الهدف الثاني لميلان، في الدقيقة 87.

