الصحف الرياضية: غزو لا يصدق للكامب نو.. تشاوميني يقترب.. ويوفنتوس يسرع (صور)

شكل إقصاء برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي، وغزو جماهير فرانكفورت لملعب الكامب نو، وتأهل ويستهام يونايتد ولايبزيغ لنصف نهائي الدوري الأوروبي، وتأهل أولمبيك مارسيليا وروما لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمخلفات لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واقتراب ريال مدريد من صفقة الفرنسي تشاوميني وغياب ميندي ومارسيلو عن ريال مدريد أمام إشبيلية، ومخاوف الإصابات في مانشستر سيتي والمدرب الجديد لمانشستر يونايتد الهولندي إيريك تين هاغ.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فرانكفورت وكتبت: ”برشلونة انقلب“.

كما تحدثت عن دوري أبطال أوروبا ونصف النهائي ومواجهة غوارديولا وسيميوني السابقة، وكتبت: ”دوري الأبطال الأغلى“ و“سيميوني – غوارديولا: عبور العصي“.

كما اهتمت الصحيفة بوفاة الكولومبي فريدي رينكون لاعب ريال مدريد السابق إثر حادث سير، وتصريحات الأرجنتيني باو غوميز لاعب إشبيلية حول لقاء ريال مدريد وكتبت: ”باو غوميز : ريال مدريد يقضي عليك في 10 دقائق“.

سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الهزيمة في الإياب بملعب الكامب نو أمام فرانكفورت 3-2، وكتبت: ”يا لها من خيبة أمل“.

كما اهتمت الصحيفة بغزو جماهير فرانكفورت لملعب الكامب نو وغياب جماهير برشلونة التي باعت التذاكر للجماهير الألمانية، وكتبت: ”غزو لا يصدق للجماهير الألمانية لملعب الكامب نو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فرانكفورت بعد الهزيمة في الإياب 3-1 وغزو جماهير الفريق الألماني ملعب الكامب نو، وكتبت: ”مفلس الكامب نو“.

كما تحدثت عن مخلفات لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فخر لأتلتيكو مدريد وانتقادات في إنجلترا“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ميندي ومارسيلو خارج لقاء إشبيلية“.

أس

ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فرانكفورت بعد الهزيمة في الإياب 3-1 وغزو جماهير الفريق الألماني ملعب الكامب نو وكتبت: ”بالأبيض“.

كما تحدثت الصحيفة عن صفقة ريال مدريد المحتملة بالتعاقد مع تشاوميني لاعب موناكو، وكتبت: ”تشاوميني يقترب“.

الصحيفة اهتمت بوفاة لاعب ريال مدريد السابق الكولومبي فريدي رينكون إثر حادث سير، ومخلفات لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، وكتبت: ”تضييع وقت بلغ 29 دقيقة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على المدرب القادم لمانشستر يونايتد، وكتبت: ”إيريك تين هاغ“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ويستهام يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز في إياب ربع النهائي على أولمبيك ليون 3-0.

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي وإصابات لاعبيه، وكتبت: ”والكر: مخاوف الإصابة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك مارسيليا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على باوك سالونيكا 1-0 وكتبت: ”مع مانداندا كل شيء يسر بشكل جيد“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء أولمبيك ليون من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الهزيمة في الإياب أمام ويستهام 3-0، وكتبت: ”فوضى في أولمبيك ليون“.

الصحيفة اهتمت بلقاء رين وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت :“ تيريير –وسام بن يدر: صراع الهدافين“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلانتا من ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الهزيمة أمام لايبزيغ 2-0 وتأهل روما لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على بودو غليمت 4-0 وكتبت: ”أتلانتا ضربة فوق الرأس وزانيولو ممتاز“.

كما اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات يوفنتوس، وكتبت: ”راسبادوري ومولينا: يوفنتوس يسرع“.

الصحيفة اهتمت بصراع لقب الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان.