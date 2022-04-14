مورينيو يحتفظ بالكرة عقب الفوز على بودو/غليمت النرويجي لأول مرة (صورة)

قاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الفريق إلى قبل نهائي بطولة المؤتمر الأوروبية بعد الفوز 4-صفر على بودو / غليمت بفضل ”هاتريك“ الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو، وقد احتفظ بالكرة التي لعبت بها مباراة إياب دور الثمانية.

وعقب تفوق روما على ضيفه بنتيجة 5-2 في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة استحوذ المدير الفني البرتغالي على كرة المباراة وفقا لشبكة ESPN.

وقال عقب الفوز ”نه أمر غير مقبول بصراحة ، لقد تمكنا فقط من التغلب عليهم في المحاولة الرابعة ، لكننا نلعب بشكل أفضل بكثير مما يقول الناس“.

وفعل الجيالوروسي كل شيء بعد الهزيمة 2-1 في مباراة الذهاب في النرويج ، خاصة أنه واجه بودو/غليمت ثلاث مرات هذا الموسم خسر مرتين وتعادل مرة واحدة فقط.

ومع ذلك ، افتتح تامي أبراهام التسجيل في الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية الممتلئ في غضون خمس دقائق ، تلاه ثلاثية رائعة من زانيولو ليقود فريقه للفوز برباعية نظيفة.

وسيلتقي روما مع ليستر سيتي في الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر ، وستقام مباراة الذهاب في إنجلترا يوم 28 أبريل/نيسان الحالي ، في حين يلتقي فينورد الهولندي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي في مباراة قبل النهائي الاخرى.

وأضاف مورينيو لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“ عقب المباراة ”الوجود في قبل النهائي هو الشيء الأكثر أهمية ، لكن الطريقة التي لعبنا بها منذ الدقيقة الأولى بضغوط عالية وكثافة وجودة عالية من الخلف، شعرنا جميعًا أن المباراة كانت لنا.

”حتى بعد مباراة الذهاب عندما خسرنا 2-1 ، كان لدي شعور دائمًا بأننا متفوقون. نحن أقوى ، وبصراحة غير مقبول أننا تمكنا فقط من التغلب على هذا الفريق في المحاولة الرابعة ، لكنها كانت الأهم. كانت النتيجة 2-1 لهم ، وانتهت 5-2 بالنسبة لنا“.

ونجح مورينيو الآن في التأهل إلى قبل النهائي في جميع محاولاته الإحدى عشرة التي خاضها للدور ربع النهائي، وأضاف ”إنه لأمر رائع ، الناس لديها هذا التعاطف والشغف المتبادل مع الفريق. الآن نذهب إلى نابولي ، لذا إذا أراد نابولي الفوز بالدوري فنحن نريد أن نحتل المركز الخامس“.

وتابع ”أعتقد أن روما يلعب بشكل أفضل بكثير مما يمنحنا الفضل في ذلك. من السهل جدًا القول بأننا نمتلك شخصية ، فنحن لم نخسر لفترة طويلة لأننا منظمون، لكن الحقيقة هي أننا نلعب أفضل بكثير مما يقوله الناس.

”لم يكن هناك شك اليوم. أخبرت فريقي في الشوط الأول أن الأمر لا يتعلق بإهانة الخصم ، والفوز 6-1 بالطريقة التي هزمونا بها في النرويج الفريق استحق الفوز والتأهل، نحن الآن في قبل النهائي لبطولة المؤتمر رغم أنه من الصعب اللعب يومي الخميس وعطلة نهاية الأسبوع المقبل، لكننا هنا نلوح بالعلم الإيطالي في أوروبا“.

تم استبعاد زانيولو من ديربي روما وتوقع الكثيرون استبعاده من التشكيلة الأساسية مرة أخرى هذا المساء ، لكنه بدلاً من ذلك سجل ”هاتريك“.