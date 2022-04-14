بيولي غير متأكد إذا كان إبراهيموفيتش سيعتزل نهاية الموسم

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنه غير متأكد مما إذا كان المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعتزل بنهاية الموسم، حيث لا يزال اللاعب السويدي غائبًا عن المنافسات بسبب إصابة في الركبة.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش في نهاية الموسم الحالي، حيث لم يوقع اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا على عقد جديد رغم تقارير وسائل إعلام إيطالية التي تقول إنه سيفعل ذلك.

#إبراهيموفيتش عن إمكانية اعتزاله الدولي بعد الإخفاق في بلوغ نهائيات كأس العالم: "طالما أستطيع تقديم المساهمة فلماذا أتوقف؟ جاهزيتي البدنية تساعدني على الاستمرار وأن أساهم مع النادي والمنتخب كذلك".#إرم_سبورت pic.twitter.com/o1uUZgWKbQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وخاض إبراهيموفيتش 11 مباراة أساسيًا فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأضاف بيولي أن إبراهيموفيتش سيغيب مرة أخرى عن مواجهة ميلان أمام جنوة، يوم الجمعة.

وأبلغ بيولي مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، ”إبراهيموفيتش سيبقى بعيدًا عن المنافسات لمدة أسبوع أو 10 أيام، ونأمل أن يتمكن من العودة في الجزء الأخير من الموسم“.

وأضاف: ”يتعامل مع مشكلة في الركبة الآن“.

وتابع بيولي: ”بالنسبة لمستقبله، لا أعتقد أن أي شيء قد تغير بشأن خططه للاعتزال، لكني لست متأكدًا أثق أنه سيتخذ القرار السليم، وسندعمه بغض النظر عما يقرره“.

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن طموحه بدخول عالم التمثيل بعد اعتزاله كرة القدم في المستقبل. وقال إبرا "لدي إيمان بكل ما أفعله، أنا لدي فضول حول أشياء معينة، على سبيل المثال أن أصبح ممثلًا، أريد أي شيء يمنحني الأدرينالين". pic.twitter.com/dAivLu9Gcb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وانتقل إبراهيموفيتش لميلان لأول مرة معارا من برشلونة، صيف العام 2010، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام.

ورحل إبراهيموفيتش عن ميلان إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2012، ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم لوس أنجليس غالاكسي قبل أن يعود إلى ميلان مجددا في يناير 200.

وكانت هناك أنباء أفضل على صعيد الإصابات في ميلان الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان مع عودة المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش ولاعب الوسط الجزائري إسماعيل بناصر مرة أخرى.

ويتطلع ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عامًا هذا الموسم، لكنه تعادل سلبيًا في آخر مباراتين ليسمح لإنتر ميلان بتقليص الفارق.

وأضاف بيولي: ”نقدم كرة قدم جيدة ونحاول السيطرة على المباريات، وصناعة الفرص“.

وأتم: ”سنواصل الإيمان بقدرتنا على تحقيق اللقب حتى النهاية لأننا فريق قوي“.

ونال ميلان لقب الدوري الإيطالي 18 مرة لكن آخر ألقابه في المسابقة كان موسم 2010/2011.

وبعد مواجهة جنوة، غدًا الجمعة، سيلعب ميلان مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم يلعب ميلان مع لاتسيو وفيورنتينا في الدوري.