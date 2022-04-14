وفاة فريدي رينكون لاعب ريال مدريد السابق بعد حادث سير مروع (فيديو)

قال أطباء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إن ”فريدي رينكون قائد منتخب كولومبيا السابق لكرة القدم توفى عن 55 عاما متأثرا بجراح خطيرة في الرأس أصيب بها في حادث سير في وقت سابق من الأسبوع الحالي“.

وأصيب رينكون عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها بحافلة، الاثنين الماضي.

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وقال لاوريانو كينتيرو ،المدير الطبي لمركز إمباناكو الطبي في مدينة كالي حيث كان يعالج رينكون، للصحفيين ”رغم كل جهود فريقنا، توفى فريدي رينكون“.

وكان رينكون من لاعبي خط الوسط المميزين ولعب مع فريقي سانتا في وأمريكا في كولومبيا كما لعب مع نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني أيضا.

وقاد رينكون فريق كورنثيانز البرازيلي لحصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في العام 2000.

الحادث الذي تعرض له الاسطوره فريدي رينكون في كالي . – رينكون لاتزال حالته حرجه و في العنايه المركزه .#FreddyRincon pic.twitter.com/TgUcDV7AB2 — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) April 13, 2022

وكان الراحل ،أيضا، ضمن الجيل الذهبي لكولومبيا الذي قاد المنتخب إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية في 1990 و1994 و1998 إلى جانب لاعبين مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أسبريا.

وسجل رينكون 17 هدفا خلال مسيرته الدولية، منها هدف في فوز كولومبيا على الأرجنتين 5-صفر بتصفيات كأس العالم في بوينس أيرس عام 1993.