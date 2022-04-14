الصحف الرياضية: اتفاق سري.. قلب دون جائزة.. ومانشستر سيتي بالمعاناة

شكل تأهل مانشستر سيتي على حساب أتلتيكو مدريد بصعوبة وليفربول على حساب بنفيكا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وإياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وتطورات تجديد ريال مدريد عقد الكرواتي لوكا مودريتش وصراع الدوري الإيطالي ومشاكل التحكيم.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا أمام مانشستر سيتي وكتبت :“ قلب دون جائزة ”.

كما تحدثت عن تصريحات الأوروغوياني فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد الشاب بعد التأهل على حساب تشيلسي وكتبت :“ 120 دقيقة في البرنابيو أبدية ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ برشلونة يرغب في التأهل لنصف النهائي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ أجعلوها ليلة ساحرة ”.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وكتبت :“ برشلونة هو الفريق الأكثر تطلبا في العالم ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي أمام أتلتيكو مدريد وكتبت :“ بيب غوارديولا يلعب أمام ريال مدريد “ وعن تأهل ليفربول بعد التعادل أمام بنفيكا 3-3 كتبت :“ ليفربول يتأهل مع المداورة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وفرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“وحده الفوز يساوي“.

الصحيفة تحدثت عن إقصاء أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي وكتبت :“ مجهود دون جائزة ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج بطولة مونت كارلو للتنس والدوري الإسباني لكرة السلة.

آس

ركزت الصحيفة على إقصاء أتلتيكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي في إياب ربع النهائي وكتبت :“ كان ينقص القليل ”.

كما تحدثت الصحيفة عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد وكتبت :“ التجديد مضمون ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ تشافي يعتمد على الجميع ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي في إياب ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد في لقاء شهد تدخلات عنيفة وكتبت :“ حالات الرأس ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ليفربول لنصف النهائي بعد تعادل أمام بنفيكا 3-3 في إياب ربع النهائي وكتبت :“ فيرمينيو مبهر مع ليفربول ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باوك سالونيكا وأولمبيك مارسيليا في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ نعم أو باوك ؟ ”.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك ليون و ويستهام يونايتد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ أولمبيك ليون بين المطرقة والسندان ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادل سلبي أمام أتلتيكو مدريد وكتبت :“ مانشستر سيتي بالمعاناة ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي وليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد وبنفيكا وكتبت :“ ليفربول ومانشستر سيتي بالسرعة النهائية.. ولكن، يا لها من ضربة في مدريد ”.

كما اهتمت بصراع لقب الدوري الإيطالي ومشاكل الحكام وكتبت :“ حكام لقب الدوري الإيطالي ؟ ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما وبودو غليمت في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ مورينيو ودافع ملعب الأولمبيكو : نحن الأفضل ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على علاقة المدرب ماسيميليانو أليغري ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي وكتبت :“ اتفاق سري ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلانتا ولايبزيج في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ أتلانتا من أجل التاريخ ”.

الصحيفة اهتمت برغبة فيورنتينا التعاقد مع بيلوتي نجم تورينو و لقاءات أتلانتا – تورينو وأنتر ميلانو –بولونيا وكتبت :“ يجب أن تلعب ”.