4 دول تسعى لاستضافة مباريات المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.. تعرف عليها

أبدت 4 دول اهتمامها باستضافة مباريات المربع الذهبي في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تُقام فعالياتها في الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2023، بمشاركة 4 منتخبات.

وأعلنت بلجيكا وهولندا وبولندا وويلز رغبتها في احتضان لقاءات الدور قبل النهائي للمسابقة القارية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ”يويفا“ أعلن أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستضافة في 5 أكتوبر القادم، على أن يكشف النقاب عن البلد المضيف في يناير المقبل.

والدول الأربع المتنافسة على طلب الاستضافة تقع في المجموعة الرابعة بالقسم الأول من مرحلة المجموعات للبطولة، التي تُقام منافساتها في الفترة من يونيو حتى سبتمبر من العام الجاري.

وتصعد للدور قبل النهائي في دوري الأمم الأوروبية المنتخبات التي تصدرت المجموعات الأربع في القسم الأول للبطولة، حيث تُقام مباراتان في المربع الذهبي، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

يذكر أن النسخة الأخيرة من النهائيات جرت في إيطاليا خلال أكتوبر من العام الماضي، عندما فازت فرنسا على إسبانيا في النهائي.