ليكيب: ساديو ماني ينافس كريم بنزيما للفوز بالكرة الذهبية 2022

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أربعة مرشحين لمنافسة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2022.

وفيما يلي القائمة المختصرة للاعبين الأربعة:

كريم بنزيما

يمر المهاجم الفرنسي بفترة تألق كبيرة حاليا، حيث سجل المخضرم بنزيما ”هاتريك جديد، شمل هدفين من ضربتي رأس رائعتين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الأول، ليقود ريال مدريد للفوز خارج أرضه 3-1 على تشيلسي حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في لندن، يوم الأربعاء الماضي، قبل مباراة العودة الليلة.

وأكمل بنزيما (34 عاما) الهاتريك عندما استغل خطأ الحارس إدوار مندي بعد الاستراحة ليضع ريال في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد الليلة.

وأحرز مهاجم فرنسا ثلاثية أخرى في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان، ليقود ريال مدريد لانتفاضة في إياب دور الستة عشر ليصبح مرشحا بارزا للفوز بالكرة الذهبية.

كيفن دي بروين

لكن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أشارت إلى أن البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي خاض 40 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، مرشح بارز أيضا.

وأضافت عن دي بروين: ”في الثلاثين من عمره، يبدو أن لاعب الوسط المهاجم البلجيكي وصل لمرحلة النضج. إنه ترس أساسي في الأداء الجماعي لمانشستر سيتي هذا الموسم، ويعرف كيف يكون ماهرًا في الثلاثين مترًا الأخيرة، مثل أهدافه الأخيرة ضد مانشستر يونايتد أو ليفربول أو أتلتيكو مدريد. ويبدو أن سيتي اقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

روبرت ليفاندوفسكي

ويخوض المهاجم البولندي، الذي حل ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية العام الماضي خلف ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه، موسما رائعا مع بايرن ميونخ، وقد سجل 52 هدفا في 47 مباراة، وصنع ثماني تمريرات حاسمة حتى الآن.

وحل في المركز السادس عشر في ترتيب الجائزة التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ في 2016 والتاسع في 2017 والثامن في 2019 والثاني في 2021 .

لا يتوقف المهاجم البولندي أبدًا عن تسلق ترتيب الكرة الذهبية، وسيكون بمثابة المرشح الطبيعي لهذه النسخة الجديدة في 2022، وذلك بعدما قاد بولندا إلى كأس العالم المقبلة، ولا يزال في المنافسة في دوري أبطال أوروبا، وقريبًا من اللقب الشخصي الثامن على التوالي في الدوري الألماني.

ساديو ماني

بطل أفريقيا ساديو ماني ومهاجم ليفربول، الذي قاد السنغال لكأس العالم 2022، سجل 22 هدفا في 53 مباراة، وصنع أربع تمريرات حاسمة حتى الآن.

وعلى عكس صديقه في ليفربول المصري محمد صلاح، يمكن لماني أن يلعب للفوز بالكرة الذهبية هذا العام لفوزه بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال في فبراير/شباط الماضي

كما شارك ولا يزال ضد الفراعنة في التأهل لكأس العالم المقبل، وينافس الجناح صاحب التسديدات القوية أيضًا على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن فاز سابقًا بكأس رابطة الدوري الإنجليزي.

كيليان مبابي

خاض مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا 45 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة، ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022.

وبإلقاء نظرة على منافسي المهاجم الشاب، نجد أن كلهم في الثلاثينيات من العمر، إذ انضم مهاجم سان جيرمان إلى دائرة أفضل اللاعبين في العالم، فربما يكون ذلك لأنه وصل بالفعل إلى مرحلة النضج، وهو يبلغ من العمر 23 عامًا.

نعم، تم إقصاء باريس سان جيرمان بالفعل من دوري أبطال أوروبا، لكن ماذا سيكون نادي العاصمة الفرنسية بدونه هذا الموسم؟ سرعته وكفاءته جعلت منه لاعباً أساسياً في النادي ومع ”الديوك“، كما أن مبابي أيضًا حاليًا أفضل صانع لعب في الدوري الفرنسي (14 تمريرة حاسمة).