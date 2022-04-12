لويس فان غال يعلن نجاحه في استئصال سرطان البروستاتا

أعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم لويس فان غال أنه خضع لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا.

وكان مدرب المنتخب الهولندي أعلن إصابته بالمرض عبر شاشة التلفزيون الهولندي، مطلع هذا الشهر.

وأثارت هذه الأنباء تساؤلات بشأن ما إذا كان فان غال يستطيع قيادة المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم المقررة في قطر خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وكشف مدرب برشلونة ومانشستر يونايتد السابق أنه حصل على علاج ناجح ضد السرطان.

وقال فان غال لوكالة الأنباء الهولندية ”أيه.أن.بي“: ”مر بي كل شيء. خضعت للعلاج الإشعاعي 25 مرة. ثم كنت مضطراً للانتظار 5 إلى 6 أشهر لأرى ما إذا كان العلاج نجح أم لا. وبالفعل نجح“.

وسيرحل فان غال عن منصبه بعد أن يقود بلاده في مونديال قطر 2022، حيث يتطلع مدرب المنتخب الهولندي للحصول على مركز أفضل من المركز الثالث الذي قاد إليه المنتخب الهولندي في 2014 بالبرازيل.

وسيكون الظهور المقبل للمنتخب الهولندي في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث يواجه منتخبات بلجيكا وويلز وبولندا، علماً بأن البطولة تنطلق في يونيو (حزيران) المقبل.