المدعي الإيطالي يطالب بإيقاف أنييلي رئيس يوفنتوس ونائبه نيدفيد بقضية التلاعب بأسعار اللاعبين

طالب المدعي العام الرياضي الإيطالي بإيقاف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس شهرا ونائبه بافيل نيدفيد 8 أشهر، إضافة إلى مسؤولين آخرين سابقين وحاليين؛ في قضية التلاعب بأسعار اللاعبين.

وأقيمت جلسة محاكمة يوفنتوس ونابولي، صباح اليوم الثلاثاء، في قضية التلاعب بالصفقات لتحقيق أرباح رأسمالية وهمية.

وخلال المحاكمة تم تقييم 32 عقدًا أبرمها يوفنتوس في السنوات الأخيرة خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في روما.

وقال المدعي العام الإيطالي، إن القيم المالية لهذه العقود مبالغ فيها، وبناء عليه طلب إيقاف فيديريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، 16 شهرًا عن العمل الرياضي.

كما طالب بإيقاف أندريا أنييلي، رئيس السيدة العجوز، 12 شهرًا، وبافل نيدفيد نائب الرئيس، وماوريسيو أريفابيني المدير التنفيذي، 8 أشهر، بالإضافة إلى توقيع غرامة على النادي قدرها 800 ألف يورو.

وفيما يتعلق بنابولي، طلب المدعي العام الإيطالي إيقاف أوريليو دي لاورينتس، رئيس البارتينوبي، 11 شهرًا، وتوقيع غرامة على النادي قدرها 329 ألف يورو.