الصحف الرياضية: موعد مع التاريخ في ميونخ.. اتفاق مع ليفاندوفسكي.. وأوباميانغ ولوك قتلة

شكلت لقاءات الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد – تشيلسي وبايرن ميونخ – فياريال، ولقاء الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وتطورات رغبة برشلونة في ضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتألق ثنائي هجوم برشلونة لوك دي يونغ وبيير أوباميانغ وقرب عودة أنسو فاتي وإمكانية غلق جزء من ملعب أتلتيكو مدريد وصراع اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأخبار سوق انتقالات الأندية الإيطالية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الذهاب لمقعد نصف النهائي“.

كما تحدثت عن لقاء بايرن ميونخ وفياريال في إياب ربع النهائي وكتبت :“ موعد مع التاريخ في ميونخ ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يثق في قوته ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على اتفاق برشلونة مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ اتفاق مع ليفاندوفسكي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءي إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد – تشيلسي وبايرن ميونخ – فياريال وكتبت :“ ريال مدريد لتأكيد التأهل لنصف النهائي “ و “ فياريال لصنع التاريخ ”.

كما اهتمت بقرب عودة أنسو فاتي لبرشلونة وكتبت :“ الطريق المستقيم نحو عودة أنسو فاتي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ثنائي هجوم برشلونة بيير أوباميانغ ولوك دي يونغ وكتبت :“ أوباميانغ ولوك : قتلة ”.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ميونخ تقيس صلابة الغواصات ”.

الصحيفة اهتمت بمحاولة برشلونة ضم مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ إمكانية ليفاندوفسكي“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ يجب اللعب بنفس طريقة الذهاب ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء بايرن ميونخ وفياريال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ حمى صفراء ”.

كما اهتمت الصحيفة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن ملعب أتلتيكو مدريد وكتبت :“ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيقفل جزءا من ميتروبوليتانو ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء تشيلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ تجرأ توماس توخيل على نجوم تشيلسي ليحلموا بتحقيق مفاجأة كبرى في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ”.

كما اهتمت بصراع اللقب على الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ والكر : سيتي يستطيع الفوز باللقب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وتشيلسي في غياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واهتمت بكريم بنزيما وكتبت :“ الذهب ينادي ”.

كما اهتمت بلقاء بايرن ميونخ وفياريال من خلال لاعب الفريق الإسباني الفرنسي إتيان كابو وكتبت :“ كابو : لم أغير حياتي مع أي شخص ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير عدة لاعبين واهتمام الأندية الإيطالية بخدماتهم في الصيف القادم وكتبت :“ إنتر ميلان يأخذ باولو ديبالا “ و “ يوفنتوس يأخذ كولينا “ و “ جيلسون بريمر يساوي فقط 25 مليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء بايرن ميونخ وفياريال في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“بايرن ميونخ أمام فخ فياريال“.

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإيطالي من خلال حوار مع مارسيلو ليبي المدرب السابق وكتبت :“ ليبي : مرة أخرى الخامس من مايو ”.

كما تحدثت عن منتخب إيطاليا وكتبت :“ مانشيني لا تغيير : تشيرو إيموبيلي في منتخب إيطاليا ”.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أنشيلوتي يعتمد على الساحر بنزيما“.