ما قصة بند "عدم تنفيذ الاتفاق" الذي وافق عليه كريستيانو رونالدو ورفضه مبابي مع ريال مدريد؟

كشف الصحفي جان لوكا دي مارزيو، تفاصيل جديدة حول اتفاق نادي ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي حول الانتقال لصفوف النادي الصيف المقبل.

وأكد دي مارزيو أن ريال مدريد لديه بالفعل اتفاق مع مبابي بعقد لمدة خمس سنوات، يحصل خلالها في الموسم الواحد على خمسين مليون يورو.

بنزيما.. حكومة خالية من الفساد#ريال_مدريد pic.twitter.com/GOMNliaoRq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 8, 2022

وأشار الصحفي الموثوق إلى أن ريال مدريد حتى اللحظة لديه ثقة في تنفيذ مبابي اتفاقه على الرغم من الصغوط الكبيرة التي يمارسها باريس سان جيرمان على اللاعب.

كان باريس سان جيرمان قد عرض على مبابي مكافأة توقيع 180 مليون يورو مع احتفاظه بمئة في المئة من حقوق الصور الخاصة به وعقد لمدة عامين بخمسين مليون يورو سنويا.



وكشف دي ماريز أن ريال مدريد حاول وضع بند في اتفاقه مع مبابي كما فعل عام 2008 عند اتفاقه مع كريستيانو رونالدو، حيث أراد وضع شرط جزائي ب30 مليون يورو على الطرفين في حالة عدم تنفيذ الاتفاق، غير أن مبابي رفض ذلك تماما.

وتعاقد ريال مدريد مع رونالدو عام 2009 إلا أنه كان قد توصل لاتفاق مع اللاعب نفسه عام 2008 أي قبل التعاقد الرسمي معه من مانشستر يونايتد بعام كامل.