تقرير: ليفاندوفسكي يبلغ أوليفر كان بالرحيل إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية بولندية أن صفقة انتقال مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) إلى نادي برشلونة باتت قريبة للغاية من الحسم.

وبحسب موقع TVP SPORT البولندي فإن المهاجم التاريخي لنادي بايرن ميونخ اتخذ قرارا بالانتقال إلى كامب نو، ولن يجدد تعاقده مع النادي البافاري.

ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي يعزز صدارته.. وتقدم إيموبيلي ومبابي واستمرار صيام محمد صلاح https://t.co/YopbcIT82F pic.twitter.com/wROpydUzBh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2022

وأشار TVP SPORT إلى أن ليفاندوسكي اتفق مع برشلونة بالفعل، بعد حديثه مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الذي يعمل بحماس لإنجاز صفقات صيفية قوية للنادي.

ليفاندوفسكي أبلغ نادي بايرن ميونخ بقراره، بحسب مصادر مقربة من اللاعب، حيث تم إخبار أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ بأنه سوف ينتقل إلى برشلونة.

تصدر الحذاء الذهبي

كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قد عزز، صدارته لجدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

ورفع ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري الألماني رصيده إلى 64 نقطة من 32 هدفا في الصدارة متقدما على النرويجي أوهي أومويوانفو، لاعب مولدة، الذي رفع رصيده إلى 49.5 نقطة من 33 هدفا ويحتل المركز الثاني.