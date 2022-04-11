حارس مرمى يسجل هدفا رائعا بتسديدة هائلة في الوقت الضائع (فيديو)

أحرز ريكاردو غانيو، حارس مرمى مودينا، هدفًا مذهلاً في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه المنافس في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة دفعة قوية من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ومع بدء الوقت المحتسب بدل الضائع والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 مع إيموليزي، سجل حارس المرمى غانيو البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا لا يصدق من خارج منطقة جزاء فريقه بتسديدة مباشرة.

وذهبت التسديدة إلى مرمى الخصم دون أن يلمسها أي من لاعب الفريقين لتسقط في مرمى جيان ماريا روسي، حارس مرمى إيموليزي، ليحصد مودينا النقاط الثلاث ويعزز صدارته للمجموعة.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

وبدا مودينا، الذي صعد إلى صدارة المجموعة، في حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث للوصول إلى دوري الدرجة الثانية، وكأنهم على وشك خسارة نقاط حيوية.

ولكن بعد ذلك حدثت لحظة من الجنون عندما سدد غانيو الكرة من خارج منطقة جزاءه في الدقيقة 91، وكانت الركلة هائلة ولكن لم يتوقع أحد أن تتجاوز الكرة الحارس لتسقط في الجزء الخلفي من الشبكة.

وأصيب لاعبو أصحاب الأرض والجماهير بالجنون احتفالًا بهدف الفوز المتأخر لحارس المرمى ليواصل الفريق بحثه عن الصعود للدرجة الثانية، حيث ركض البدلاء وكافة لاعبي الفريق نحو غانيو للاحتفال به ومعه بهذا الهدف المذهل.

وحافظ مودينا على صدارة ترتيب المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه قبل جولتين فقط على النهاية.

ويحتاج مودينا الآن إلى فوز واحد فقط من آخر مباراتين لهما ليضمن الصعود إلى دوري الدرجة الثانية.

وينتمي مودينا إلى مدينة إيطالية تحمل نفس الاسم وقد تأسس عام 1912 وتتميز ألوان قميص الفريق باللون الأصفر ولون القميص خارج الأرض أزرق.

ولعب مودينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى جوار الكبار حتى عام 2004، وقبل ذلك لعب النادي في الدرجة الأعلى حتى عام 1964، وهو الفريق الوحيد الذي حصل على الكأس الإيطالية الإنجليزية مرتين في عامي 1981 و1982.