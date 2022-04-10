ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتعادل مع تورينو ويبتعد في الصدارة

ابتعد ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي رغم التعادل السلبي مع تورينو في الجولة الـ32 من الكالتشيو، اليوم الأحد.

وللمباراة الثانية على التوالي فشل ميلان في التسجيل في الدوري الإيطالي ليتعادل الروسينيري سلبيا، وهذا هو التعادل الثامن للفريق الموسم الحالي في المسابقة، مقابل الفوز 20 مرة وخسر 4 مرات.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الأول، ويتقدم بنقطتين فقط عن إنتر ميلان الذي لعب مباراة أقل.

ويأتي نابولي في المركز الثالث، وحصد 66 نقطة من 32 مباراة ،ويتبعه يوفنتوس برصيد 62 نقطة، من 32 مباراة.

في المقابل رفع التعادل رصيد تورينو عند 39 نقطة من 31 مباراة في المركز الحادي عشر.

ومن المقرر أن يلعب ميلان مع جنوة، يوم الجمعة، في الدوري الإيطالي ثم مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم في الدوري الإيطالي مع لاتسيو وفيورنتينا وهيلاس فيرونا.

وفي مباراة ثانية قلب روما الطاولة على ساليرنيتانا على ملعب الأولمبيكو.

وسجل إيفان رادوفانوفيتش هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 22، في حين جاء هدف التعديل لروما عن طريق الإسباني كارليس بيريز في الدقيقة 81، وسجل كريس سمولينغ هدف تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ورفع روما رصيده إلى النقطة 57 في المركز الخامس، في حين جمدت الخسارة رصيد ساليرنيتانا عند 16 في المركز الأخير.

ويأمل ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي علما أن آخر لقب له في الكالتشيو كان موسم 2010/2011، علما أن إنتر ميلان نال لقب الموسم الماضي.