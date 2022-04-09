الصحف الرياضية: السرعة النهائية من أجل هالاند.. وإعادة بناء يوفنتوس (صور)

شكلت أبرز مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية ريال مدريد وخيتافي، وإنتر ميلان وهيلاس فيرونا، وكالياري ويوفنتوس، وكليرمون فوت وباريس سان جيرمان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات البرازيلي داني ألفيس مدافع برشلونة، وطلب تيتي مدرب البرازيل للنصيحة من كارلو أنشيلوتي بشأن فينيسيوس جونيور، وسباقات الفورمولا 1، وموعد عودة جيرارد بيكيه للعب مع برشلونة، وسباق السرعة النهائية من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وإعادة بناء يوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وإمكانية مشاركة غاريث بيل، والعودة للعب في سانتياغو برنابيو، وكتبت: ”لم الشمل“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”زيارة مايوركا التي يحتاجها“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على غرناطة 4-2 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”إشبيلية يتنفس في الوقت بدل الضائع“.

كما اهتمت بتصريحات تيتي مدرب البرازيل حول فينيسيوس جونيور، وكتبت:“ تيتي: طلبت نصيحة من أنشيلوتي ليلعب فينيسيوس جونيور مع البرازيل كما يفعل مع ريال مدريد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي داني ألفيس مدافع برشلونة، وكتبت: ”فريد“.

كما تحدثت عن إصابة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، وكتبت: ”بيكيه: الهدف اللعب أمام فرانكفورت“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”أنشيلوتي يبحث عن فوز لتأمين صدارة الدوري الإسباني“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي داني ألفيس مدافع برشلونة، وكتبت: ”داني ألفيس: 4-0 كانت رخيصة بالنسبة لريال مدريد“.

كما تحدثت عن الصراع حول التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”السرعة النهائية من أجل هالاند“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وخيتافي وأتلتيكو مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكتبت: ”خيتافي يقيس تأثير لقاء دوري الأبطال على ريال مدريد“ و“أتلتيكو مدريد يزور منافس يبحث عن البقاء“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”منافسة الأهداف“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”أغيري قبل غوارديولا“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على غرناطة 4-2، وكتبت: ”رد فعل أبطال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وكليرمون فوت في الدوري الفرنسي وكتبت: ”حالة العار“.

كما تحدثت عن فوز لوريان على سانت إيتيان 6-2، وكتبت: ”لوريان يضرب سانت إيتيان“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة بن حاتم بن عرفة مع مدربه جورفينيك، وكتبت: ”بن عرفة يكذب جورفينيك“.



الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء إنتر ميلانو وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”هجوم إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن تداعيات هزيمة روما أمام بودو غليمت النرويجي في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2-1، وكتبت: ”فضيحة في بودو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء كالياري ويوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس في كالياري، وماسيميليانو أليغري ينادي: ”نكون في المركز الرابع“.

الصحيفة اهتمت بسباقات الفورمولا 1 وفريق فيراري.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس والذي يستعد لمرحلة بناء جديدة، وكتبت: ”إعادة بناء يوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”فخ فيرونا“.

الصحيفة اهتمت بسباقات الفورمولا 1، وصراع لوكلير، و فيرستابن، وكتبت: ”لوكلير – فيرستابن : قانون الأقوى“.