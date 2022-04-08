يويفا يفتح تحقيقًا تأديبيًا ضد مرسيليا الفرنسي وباوك سالونيك اليوناني

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الجمعة، تحقيقًا تأديبيًا ضد مرسيليا، وباوك سالونيك اليوناني، بعد مواجهات بين مشجعي الفريقين في فرنسا على هامش مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة ”كونفرنس ليغ“، يوم الخميس.

واتهم الاتحاد الأوروبي جماهير الناديين بإلقاء المقذوفات، واستخدام القنابل الدخانية، وتحرّك الجماهير، وإغلاق الممرات العامة، وكلها انتهاكات لقواعد السلامة المنصوص عليها في قانونه التأديبي، على أن يتخذ قراره ”في الوقت المناسب“، وفق ما جاء في بيانه.

واعتبارًا من مساء الأربعاء، وقعت أحداث في مرسيليا بين الجماهير اليونانية والفرنسية، واستمرت، الخميس، قبل انطلاق المباراة ثم انتقلت إلى داخل ملعب ”فيلودروم“ حيث خرج مرسيليا فائزًا 2-1.

وتم إلقاء المقذوفات والمقاعد على أرض الملعب من قبل مشجعي الفريق اليوناني، بينما أطلق مناصرو الفريقين القنابل الدخانية والمفرقعات النارية فوق السياج الأمني.

كما أطلقت جماهير مرسيليا ألعابًا نارية تجاه المدرجات المخصصة للجماهير اليونانية ما أدى إلى تحرك المشجعين من مكانهم قبل أن تلقي الشرطة الغاز المسيل للدموع في اتجاه المناصرين اليونانيين.

وتم اعتقال عشرات الأشخاص، وذكر مقر الشرطة، مساء الخميس، إصابة نحو 30 ضابط شرطة، معظمهم بإصابات طفيفة.

كما فتح الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تحقيقًا تأديبيًا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني بعد خسارته بذهاب ربع النهائي من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي (1-صفر) في إنجلترا، الثلاثاء، بسبب سلوك تمييزي، ورمي المقذوفات.