الصحف الرياضية: معادلة ريال مدريد.. بنزيما مرشح للكرة الذهبية.. وأعيدوا لنا الكرة الإيطالية (صور)

شكلت لقاءات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، والتي شهدت تعادل برشلونة أمام فرانكفورت، وليون أمام ويستهام، ولايبزيغ أمام أتلانتا، وتألق الفرنسي كريم بنزيما وترشيحه للكرة الذهبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالثنائي كريم بنزيما وكيليان مبابي هجوم المنتخب الفرنسي، ومعادلة ريال مدريد تيبو كورتوا + كريم بنزيما، ورغبة البرازيل في تعيين بيب غوارديولا مدربا للمنتخب وفريق إنتر ميلان وتصريحات فرانك ريبيري وفابيو كابيلو حول كرة القدم الإيطالية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد هذا الموسم وكتبت: ”9+1 معادلة ريال مدريد 10“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل برشلونة 1-1 أمام فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”الحسم في الكامب نو“.

الصحيفة اهتمت برغبة الاتحاد البرازيلي تعيين بيب غوارديولا مدربا للمنتخب وكتبت: ”البرازيل تذهب في اتجاه غوارديولا“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت: ”كوندوغبيا يحصل على ثقة سيميوني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 1-1 أمام فرانكفورت في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”تعادل من ذهب“.

كما اهتمت الصحيفة بتألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما مرشح للكرة الذهبية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 1-1 أمام فرانكفورت في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”رد الفعل في الوقت المناسب“.

كما تحدثت عن إصابة المدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة وكتبت: ”بيكيه يغادر اللقاء بمشاكل في العضلات“.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب إسبانيا للسيدات 1-1 أمام منتخب البرازيل في لقاء ودي.

أس

ركزت الصحيفة على تألق الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما في وضع الكرة الذهبية“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام فرانكفورت 1-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”فيران توريس ينقذ برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بتعادل منتخب إسبانيا 1-1 أمام البرازيل في لقاء السيدات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك ليون أمام ويستهام يونايتد 1-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”أفضل“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك مارسيليا 2/1 على باوك سالونيكا في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”جوهرة لكن ليست البريق“.

الصحيفة اهتمت بالثنائي كريم بنزيما وكيليان مبابي نجما المنتخب الفرنسي وكتبت: ”بنزيما – مبابي: الوحوش“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة روما أمام بودو غليمت 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وتعادل أتلانتا أمام لايبزيغ 1-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”روما ما هذه الهدايا وتعادل أتلانتا“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان وكتبت: إنتر ميلان يحب بيريسيتش ويرغب في تجديد عقده“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات المدرب السابق فابيو كابيلو وكتبت: ”فابيو كابيلو: أعيدوا لنا كرة القدم الإيطالية“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الفرنسي فرانك ريبيري وكتبت: ”ريبيري: فلاهوفيتش هو ليفاندوفسكي الجديد“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل أتلانتا أمام لايبزيغ 1-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وهزيمة روما أمام بودو غليمت 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”أتلانتا دائما أوروبا، وروما كابوس نرويجي“.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان وكتبت: ”إنتر ميلان فريق في الميزان“.