شنايدر يظهر بوزن "زائد للغاية" في مباراة ودية لدعم أوكرانيا (صورة)

ظهر النجم الهولندي ويسلي شنايدر بوزن زائد خلال مباراة ودية بين النجوم القدامى، لدعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية.

وأعلن نجم خط الوسط الهولندي ويسلي شنايدر اعتزال كرة القدم نهائيا يوم 12 أغسطس عام 2019.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للنجم الهولندي يداعب الكرة ولكن بوزن زائد جدًا، حيث لم يتعرف إليه الكثيرون.

أسطورة الكرة الهولندية ويسلي شنايدر خلال آخر ظهور له في مباراة ودية لدعم أوكرانيا. pic.twitter.com/UfIgrZw8YL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2022

وخاض شنايدر آخر مباراة له مع منتخب هولندا في أيلول /سبتمبر العام 2018 أمام منتخب بيرو في أمستردام، بعد مسيرة مدهشة شهدت مشاركته في 134 مباراة دولية، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده.

وشكل شنايدر مع آريين روبن مهاجم بايرن ميونخ الألماني وروبن فان بيرسي ورافاييل فان دير فارت جيلا ذهبيا للمنتخب الهولندي في السنوات الماضية، ولكن الفريق لم يستطع الفوز بلقب كبير.

وخاض شنايدر مع المنتخب الهولندي ست بطولات كبيرة، ولكن أبرز نجاح في مسيرته الكروية كان مع فريق إنتر ميلان الإيطالي حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2010.

وأحرز شنايدر لقب الدوري المحلي في أربعة بلدان مختلفة هي هولندا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

وتألق شنايدر في أياكس الهولندي بفضل مدرب الأكاديمية آنذاك داني بليند ثم رونالد كومان الذي منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول للنادي.

وبعد أربع سنوات بصفوف أعرق الأندية الهولندية، انتقل شنايدر إلى ريـال مدريد الإسباني ومنه إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2009 / 2010.

وخاض شنايدر تجربة مميزة في الدوري التركي بصفوف جالطة سراي الشهير، ثم حط الرحال في فرنسا لفترة وجيزة، ارتدى خلالها قميص نيس، لكنه قرر بعد خمس مباريات فقط الانتقال إلى دوري نجوم قطر وارتداء قميص الغرافة.