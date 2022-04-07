برشلونة يعود بتعادل ثمين أمام آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

تفادى برشلونة الخسارة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، وحقق التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وعلى ملعب ”دوتش بانك بارك“، مساء اليوم الخميس، تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف رائع عن طريق أنسغار كناوف من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى تير شتيغن.

ونجح فيران توريس في إدراك التعادل لبرشلونة عند الدقيقة 66 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ”كامب نو“ من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي .

وضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، فرض نادي لايبزيغ الألماني التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزغ في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزيغ من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم، على ملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.