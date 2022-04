رسميا.. اليويفا يوافق على لوائح جديدة لتراخيص الأندية والاستدامة المالية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الخميس، على اللوائح الجديدة لتراخيص الأندية والاستدامة المالية في اجتماعها في مدينة نيون.

ووفقا لبيان اليويفا، فإن اللوائح هي أول إصلاح رئيسي للوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ أن تم تقديمها لأول مرة في عام 2010.

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.

Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) April 7, 2022