4 دفعوا الثمن.. كريم بنزيما صائد أخطاء حراس المرمى

سجل الفرنسي كريم بنزيما ”هاتريك“ قاد من خلاله فريقه ريال مدريد للفوز على تشيلسي خارج ملعبه في لندن 3-1 برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقترب الفريق الإسباني من نصف النهائي، حيث يستضيف الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب، الثلاثاء القادم، بملعب سانتياغو بيرنابيو.

وجاء الهدف الثالث لبنزيما بعد خطأ للحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي خرج عن مربع العمليات ومرر كرة قصيرة لزميله المدافع الألماني أنطونيو روديغر وضغط المهاجم الفرنسي ليستخلص الكرة ويسكنها المرمى الفارغ في الدقيقة 46، ليكمل الهاتريك في اللقاء ويرفع النتيجة لـ3-1.

وليست المرة الأولى التي يستغل كريم بنزيما أخطاء الحراس في لقاءات دوري أبطال أوروبا ويسجل من خلالها أهدافا، بل كانت المرة الرابعة في مسيرته، وجاءت الثلاثة الأولى في لقاءات سابقة كلها في دور خروج المغلوب وواحدة في النهائي، وكلها أهداف حاسمة ومؤثرة في النتيجة النهائية للقاءات.

موسم 2017-2018 إياب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ

واجه ريال مدريد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي نسخة 2017-2018 من دوري أبطال أوروبا، وبعد فوزه ذهابا 2-1 كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 في لقاء الإياب، وفي الدقيقة 46 أعاد مدافع بايرن ميونخ الكرة لحارس مرماه زوفن أولرايش، الذي تردد بين إمساك الكرة بيده أو ارتكاب خطأ وإبعادها برجله لتتجاوزه ويتمكن بنزيما من اللحاق بها مسجلا الهدف الثاني لفريقه في لقاء انتهى 2-2 وتأهل ريال مدريد للنهائي.

نهائي 2017-2018 ريال مدريد- ليفربول

في نهائي كييف سنة 2018 انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وليفربول سلبيا، وفي الدقيقة 51 حاول الحارس الألماني لوريس كاريوس إعطاء الكرة لزميله بيده لكن كريم بنزيما مد رجله لتصطدم بها الكرة وتدخل المرمى، وفاز ريال مدريد باللقب في النهاية بنتيجة 3-1.

نسخة 2021-2022 : الضغط على دوناروما ودفعه لارتكاب الخطأ

في إياب دور الـ16 كان ريال مدريد متأخرا في النتيجة بملعبه 1-0 و2-0 في مجموع اللقاءين وفي الدقيقة 61 كان الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما يملك الكرة لكن كريم بنزيما ضغط عليه بقوة وأقفل أمامه زوايا التمرير ليبعدها نحو فينيسيوس جونيور الذي أعادها لكريم بنزيما مسجلا هدف التعادل الذي ضرب الفريق الباريسي معنويا وانهار، ليكمل المهاجم الفرنسي ريمونتادا ريال مدريد ويسجل هدفين آخرين والفوز 3-1، الذي أقصى باريس سان جيرمان.