الصحف الرياضية: الكبير بنزيما.. ريال مدريد ملك أوروبا.. وفياريال روض الوحش

شكل فوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 وفياريال على بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتألق الفرنسي كريم بنزيما بهاتريك جديد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وأبرزها لقاء برشلونة – فرانكفورت وليون – ويستهام ولايبزيغ – أتلانتا ولقاءات ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ومستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-1 على تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت ”الكبير بنزيما“.

كما تحدثت عن فوز فياريال على بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ فياريال الكبير يبقي بايرن ميونخ قصيرا ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء فرانكفورت وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت “ أكثر مرشح من أي وقت مضى“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء فرانكفورت وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ تحدي أوروبا ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن فوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 :“ هاتريك بنزيما يقرب ريال مدريد من نصف النهائي “ و “ فياريال يفوز ويحلم بإسقاط بايرن ميونخ ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء فرانكفورت وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت “ حافظ على الخط ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 وفياريال على بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ إعطاء الضربة “ و “ بنزيما يضع ريال مدريد على بعد خطوة من نصف النهائي بهاتريك جديد، ودانجوما يسقط بايرن ميونخ ويمنح الحلم لفياريال ”.

الصحيفة اهتمت بتعيين رونالد كومان مدربا جديدا لمنتخب هولندا وكتبت “ كومان يعود لتدريب منتخب هولندا بداية من 2023 ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 3-1 على تشيلسي بفضل هاتريك كريم بنزيما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ ملك أوروبا ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز فياريال على بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ فياريال روض الوحش ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء فرانكفورت وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ حملة من أجل ديمبيلي، تشافي وفيران يرغبان في تجديد عقده بعد لقاء فرانكفورت ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هاتريك بنزيما في فوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ هاتريك ذهبي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ويستهام يونايتد وأولمبيك ليون في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت “ أوروبا الحقيقة ”.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وباوك سالونيكا اليوناني في ذهاب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي وكتبت “ أولمبيك مارسيليا بأريحية كاملة ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت “ الدوري الإنجليزي الممتاز أو ميلان: الاختيار لديبالا ”.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد بهاتريك بنزيما على تشيلسي 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ كريم بنزيما يبالغ أنشيلوتي يحب ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما وبودو غليمت النرويجي في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت ”روما في بودو من أجل الثأر لكن زانيولو يبقى في المنزل ”.

كما اهتمت بقلق نابولي من أجل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بظهير أتلتيكو مدريد لودي وكتبت ”لودي: يوفنتوس أطلق السهم“.

الصحيفة اهتمت بلقاء روما وبودو غليمت النرويجي في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت “ روما مباراة الانتقام“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 وفياريال على بايرن ميونخ 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ فياريال يضرب ضد بايرن ميونخ وبنزيما يغمر تشيلسي ”.