رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: كريم بنزيما يشعل الصراع مع ليفاندوفسكي على الصدارة
تاريخ النشر: 06 أبريل 2022 21:13 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2022 21:50 GMT

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: كريم بنزيما يشعل الصراع مع ليفاندوفسكي على الصدارة

حافظ البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات ذهاب ربع النهائي، ويملك 12 هدفا وفشل في التسجيل خلال

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

حافظ البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات ذهاب ربع النهائي، ويملك 12 هدفا وفشل في التسجيل خلال لقاء فياريال.

وتقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للمركز الثاني بعدما سجل هاتريك لفريقه في مرمى تشيلسي ليرفع رصيده للهدف رقم 11، وهو نفس عدد أهداف الإيفواري سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الذي غادر المسابقة، ليشعل المهاجم الفرنسي صراع لقب الهداف مع روبيرت ليفاندوفسكي.

ويحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الرابع برصيد 8 أهداف.

وبعد لعب 116 مباراة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا سجلت 348 هدف بمعدل 3 أهداف في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب أفضل هجوم برصيد 30 هدفا، مقابل 22 هدفا لكل من مانشستر سيتي وأياكس، و20 هدفا لريال مدريد.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1-البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 12 هدفا.

2-الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والإيفواري سبيستيان هيلير (أياكس): 11 هدفا.

4-المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف.

5-الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 7 أهداف.

6-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) والألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 6 أهداف.

10-الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والهولندي أرنوت جروينفيلد (فياريال): 5 أهداف.

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