روسيا تسحب الاستئناف ضد عقوبة الفيفا بمنعها من المشاركات الدولية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم سحب استئنافه ضد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وكذلك اتحادات اللعبة في بولندا والسويد وجمهورية التشيك.

وقرر الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) منع كل الفرق الروسية، سواء الأندية أو المنتخبات، من المشاركة في أي مسابقات أو تصفيات قارية أو دولية حتى إشعار آخر، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المفترض أن تلعب روسيا على أرضها مع بولندا في تصفيات كأس العالم في 24 مارس آذار، لكن الفيفا اعتبر بولندا فائزة بالمواجهة، لتصبح على موعد مع السويد أو جمهورية التشيك على بطاقة التأهل لكأس العالم. وفازت بولندا على السويد وتأهلت بالفعل.

وقالت المحكمة الرياضية إن إجراءات التقاضي ستنتهي قريبا.

وأضافت المحكمة أن روسيا قدمت استئنافا لإلغاء إيقافها من الاتحادات الدولية للجمباز والرجبي والتجديف والتزلج.

وفي الشهر الماضي، انتهت عمليا آمال روسيا في التأهل لكأس العالم 2022 بعدما رفضت المحكمة الرياضية طلبا من الاتحاد الروسي بتجميد قرار الفيفا بإيقافها بعد عقد جلسة استماع.

وأعلنت عدة اتحادات محلية للعبة أنها لن تلعب أمام روسيا في أعاقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومنها بولندا والسويد والتشيك.

وفازت بولندا 2-صفر على السويد في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم لتضمن الظهور في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.

وأيدت المحكمة الرياضية أيضا قرار اليويفا أيضا بمنع الفرق الروسية من المشاركة في بطولاته خلال فترة التقاضي.