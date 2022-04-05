الصحف الرياضية: كابوس دوري أبطال أوروبا.. وأخيرا محمد صلاح وماني في نفس الجبهة

شكلت لقاءات الثلاثاء، مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد وبنفيكا – ليفربول، برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتطورات تجديد برشلونة عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، ومستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء تشيلسي وريال مدريد وتصريحات كريم بنزيما حول كيليان مبابي وباو توريس حول ليفاندوفسكي قبل مواجهة فياريال وبايرن ميونخ وتوقف ميلان في الدوري الإيطالي بالتعادل السلبي أمام بولونيا ورغبة يوفنتوس بالتعاقد مع زايولو نجم روما.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كسرها جواو فيليكس ”.

كما تحدثت عن لقاء تشيلسي وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كابوس دوري أبطال أوروبا ”.

الصحيفة اهتمت بمدافع فياريال باو توريس قبل مواجهة ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وكتبت :“ ليفاندوفسكي يبدو أنه ليس كذلك، لكنه كذلك ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات ملف تجديد برشلونة عقد عثمان ديمبيلي وكتبت :“ اجتماع من أجل عثمان ديمبيلي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد :“ غوارديولا – سيميوني : صراع الأساليب للتأهل لنصف النهائي “ وعن لقاء بنفيكا وليفربول كتبت :“ليفربول للحسم في المحطة الأولى“.

كما اهتمت بمستقبل الفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ كليان مبابي قد يستمر مع باريس سان جيرمان موسما آخر ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد برشلونة عقد جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي وكتبت :“ اجتماع في المغرب ”.

كما تحدثت عن الثنائي الإسباني بيدري نجم برشلونة ( 19 سنة ) وكارلوس ألكاراز نجم التنس الصاعد ( 18 سنة ) وكتبت :“ المختاران ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ غوارديولا – سيميوني : لقاء الخطط والأساليب في مانشستر ”.

كما اهتمت بتداعيات لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد وكتبت :“ لجنة الحكام ترغب في معاقبة أسباس ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إن كان فريق يستطيع فهو أتلتيكو مدريد ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء تشيلسي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“تشيلسي شيطان أبيض“.

الصحيفة اهتمت بتجديد عقد عثمان ديمبيلي واللقاء في مراكش وكتبت :“ إلى المغرب من أجل تجديد عقد عثمان ديمبيلي“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على صراع اللقب بين مانشستر سيتي وليفربول وكتبت :“ أستاذة ، فرق كبرى من أجل الجائزة ”.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة أرسنال أمام كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاءي مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا في مواجهة ليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذا صن

ركزت الصحيفة على تصريحات واين روني بشأن زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت :“ روني : ذهب كل شيء رونالدو ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز كريستال بالاس على أرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت : “ ضربة لأرتيتا ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء تشيلسي وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال حوار مع كريم بنزيما وكتبت :“ كريم بنزيما : رفقة كليان مبابي سنسجل ضعف عدد الأهداف ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءي مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد وبنفيكا – ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ غوارديولا – سيميوني : صدام الرؤوس القوية “ و “ أخيرا صلاح وماني في نفس الجبهة ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام بولونيا سلبيا في الدوري الإيطالي واستعادة الصدارة منفردا وكتبت :“ توقف ميلان“.

كما اهتمت الصحيفة برغبة يوفنتوس بالتعاقد مع النجم الشاب زانيولو لاعب روما وكتبت :“ زانيولو لمساعدة فلاهوفيتش ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الثلاثاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهتي مانشستر سيتي – أتلتيكو مدريد وبنفيكا – ليفربول وكتبت :“ مانشستر سيتي وليفربول يا له من تحد ”.