باريس سان جيرمان يعرض على مبابي مكافأة توقيع تاريخية.. وأنباء عن اقتراب تجديد عقده

كشف الصحفي دانييل ريولو في قناة “ RMC “ عن تطور جديد في ملف النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي يتعرض لضغوط قوية لتجديد عقده المنتهي الصيف المقبل.

وحسب الصحفي دانييل ريولو فالنجم الفرنسي كليان مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيتم الإعلان الرسمي في مايو المقبل بعد نهاية الموسم وقال “ الاهتمام الوحيد لناصر الخليفي هو ما سيفعله كليان مبابي، لن يصدقني أحد لكن سيتم الإعلان عن ذلك في مايو وسيبقى في الفريق ”.

وكان الصحفي دانييل ريولو، انفرد سابقا بخبر توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان في ظل أزمة تجديد عقده مع برشلونة.

ونشر الصحفي رومان مولينا فيديو حول مستقبل النجم الفرنسي مؤكدًا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمارسان ضغوطا قوية على كليان مبابي لتجديد عقده، مؤكدًا أن ما يتعرض له اللاعب البالغ من العمر 23 سنة يعتبر سابقة في تاريخ كرة القدم العالمية.

كما أكد الصحفي أن ملف تجديد عقد كليان مبابي تجاوز الجانب الرياضي ليصبح قضية سياسية استخدمت فيها كل الطرق لإقناعه بالبقاء في فريقه الفرنسي المملوك لدولة أجنبية.

وكان كليان مبابي أكد في تصريحات بعد الفوز على لوريان في الدوري الفرنسي أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله وقال ”إذا كنت اتخذت قراري، فسأقول ذلك، لست مسؤولاً أمام أحد. إنه اختيار شخصي. إذا اتخذت قراري، أقول ذلك وأقبله. في الأشياء الجيدة والأشياء السيئة التي فعلتها كنت أتقبلها دائمًا. ليس لدي شيء للاختباء، لم أقتل أحدا. أريد أن أتخذ أفضل قرار ممكن ”.

وتشير عدة تقارير لعرض مالي كبير من باريس سان جيرمان وإغراء بمنح شارة القيادة لإقناع النجم الفرنسي بالبقاء ووعود بعقد قصير وفتح الباب لرحيله صيف 2023.

من جهته استعرض الصحفي محمد الكعبي عرض باريس سان جيرمان الجديد، لإقناع مبابي بتجديد عقده.

وغرد الكعبي ”أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي مكافأة التوقيع 100مليون يورو، وراتبا سنويا يقارب 50 مليون يورو، وامكانية أن يصبح الهداف التاريخي لفريقه، وإمكانية تحقيق دوري الأبطال الأول لفريقه، وإمكانية اللعب تحت قيادة زيدان“.

وتابع ”بالمقابل تحقيق حلمه باللعب مع مدريد وإمكانية تحقيق العديد من الجوائز الفردية والجماعية تجعله ينتظر قليلا“.

وفي حالة حصول مبابي على 100 مليون يورو كمكافأة توقيع فإنها ستكون مكافأة التوقيع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث تتخطى قيمتها صفقات كبرى تمت في عالم الساحرة المستديرة.