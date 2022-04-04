رامون مولينا: الرئيس الفرنسي وأمير قطر يضغطان على مبابي للبقاء في باريس

قال الصحفي الفرنسي رامون مولينا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد يحاولان إقناع كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

وأوضح الصحفي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن هذا الأمر يضع مسيرة مبابي على رأس رقعة الشطرنج العالمية.

ANALYSE / Mbappé, quel avenir ?https://t.co/v50F3uvDEN Emmanuel Macron et l'émir du Qatar essayent de convaincre Mbappé de rester au PSG. Un dossier politique, voire géopolitique, qui place la carrière d'un footballeur au sommet de l'échiquier mondial… Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) April 4, 2022

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وتردد أن اللاعب لا ينوي التجديد، ويريد الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وفي الصيف الماضي ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد قدم ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض الرد.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد ذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان ستعرض على مبابي شارة قيادة الفريق، في محاولة لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

باريس سان جيرمان يغري مبابي بشارة القيادة ما قد يهدد برحيل ميسي ونيمار https://t.co/6HUYnoPjsA pic.twitter.com/8xkwT6xGM0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2022

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن ملف شارة القيادة في باريس سان جيرمان فُتح لأول مرة في النادي، عقب مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن أداء المدافع البرازيلي ماركينيوس السيئ أمام ريال مدريد فتح الباب أمام الكثير من الجدل حول مدى جدارته بحمل شارة قيادة النادي.

طرف ثالث

في سياق متصل قالت إذاعة ”راديو مونت كارلة“ إن ناد ثالث يحاول التفاوض مع كيليان مبابي للتعاقد معه الصيف المقبل، رغم محاولات التجديد من باريس، وسعي ريال مدريد لضم اللاعب.

وأوضحت الإذاعة أن النادي هو ناد إنجليزي بين مانشستر سيتي و ليفربول.

تصريحات مبابي

وعلق كيليان مبابي على صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان في الفوز على لوريان يوم الأحد وقال: ”من حق الجماهير أن تحزن وتعبر عن غضبها، لكن استهداف لاعبين معينين بصافرات الاستهجان بهذا الشكل، لم يكن مفهوما“.

وأضاف ”لقد خسر الفريق بأكمله (أمام ريال مدريد)، لذا لم يكن الأمر يستحق إطلاق صافرات ضد لاعبين بعينهم“.

وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد نيمار وسيرجيو راموس.

وتابع نيمار ”أنا في لحظة رائعة، ألعب في فريق جيد للغاية، وسعداء بالفوز على لوريان، لأنه خطوة نحو استعادة لقب الدوري، والتتويج به للمرة العاشرة“.

وختم ”لدينا فرصة لطرق أبواب التاريخ، فالحصول على 10 ألقاب دوري، إنجاز لن يتحقق يوميا لناد شاب مثل بي إس جي حتى إذا كان حاليا ناديا كبيرا بالفعل“.