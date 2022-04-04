رياضة

رامون مولينا: الرئيس الفرنسي وأمير قطر يضغطان على مبابي للبقاء في باريس
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 20:53 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 21:10 GMT

رامون مولينا: الرئيس الفرنسي وأمير قطر يضغطان على مبابي للبقاء في باريس

تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل، وتردد أن اللاعب لا ينوي التجديد، ويريد الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الفرنسي رامون مولينا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد يحاولان إقناع كيليان مبابي بالبقاء  مع باريس سان جيرمان.

وأوضح الصحفي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ أن هذا الأمر يضع مسيرة مبابي على رأس رقعة الشطرنج العالمية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وتردد أن اللاعب لا ينوي التجديد، ويريد الرحيل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وفي الصيف الماضي ذكرت وسائل إعلام إسبانية  أن ريال مدريد قدم ثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي رفض الرد.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد ذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان ستعرض على مبابي شارة قيادة الفريق، في محاولة لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن ملف شارة القيادة في باريس سان جيرمان فُتح لأول مرة في النادي، عقب مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن أداء المدافع البرازيلي ماركينيوس السيئ أمام ريال مدريد فتح الباب أمام الكثير من الجدل حول مدى جدارته بحمل شارة قيادة النادي.

طرف ثالث
في سياق متصل قالت إذاعة ”راديو مونت كارلة“ إن ناد ثالث يحاول التفاوض مع كيليان مبابي للتعاقد معه الصيف المقبل، رغم محاولات التجديد من باريس، وسعي ريال مدريد لضم اللاعب.

وأوضحت الإذاعة أن النادي هو ناد إنجليزي بين مانشستر سيتي و ليفربول.

تصريحات مبابي
وعلق كيليان مبابي على صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان في الفوز على لوريان يوم الأحد وقال: ”من حق الجماهير أن تحزن وتعبر عن غضبها، لكن استهداف لاعبين معينين بصافرات الاستهجان بهذا الشكل، لم يكن مفهوما“.

وأضاف ”لقد خسر الفريق بأكمله (أمام ريال مدريد)، لذا لم يكن الأمر يستحق إطلاق صافرات ضد لاعبين بعينهم“.

وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد نيمار وسيرجيو راموس.

وتابع نيمار ”أنا في لحظة رائعة، ألعب في فريق جيد للغاية، وسعداء بالفوز على لوريان، لأنه خطوة نحو استعادة لقب الدوري، والتتويج به للمرة العاشرة“.

وختم ”لدينا فرصة لطرق أبواب التاريخ، فالحصول على 10 ألقاب دوري، إنجاز لن يتحقق يوميا لناد شاب مثل بي إس جي حتى إذا كان حاليا ناديا كبيرا بالفعل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play