باريس سان جيرمان يغري مبابي بشارة القيادة ما قد يهدد برحيل ميسي ونيمار

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في جعل كيليان مبابي قائدا له، على الرغم من وجود الكثير من اللاعبين الكبار مثل ليونيل ميسي ونيمار ما يزيد من تكهنات رحيلهما عن النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي، 23 عامًا، في نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، ومع ذلك، لم يستسلم باريس سان جيرمان للاحتفاظ بالفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، ويفكر في جعله جوهرة الفريق المرصع بالنجوم.

ميسي ، مبابي ، نيمار هدف pic.twitter.com/YvTOLP59ZY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

ومع ذلك، قد لا يؤيد الثنائي ميسي (34 عاما) ونيمار (30 عاما) قرار تسليم مبابي شارة القيادة في محاولة لإبقائه في النادي، وكذلك قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس، 27 عامًا ، القائد الحالي للنادي الفرنسي الذي يحمل شارة القيادة منذ سبتمبر/أيلول 2020.

وعلى الرغم من ذلك، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي شارة القيادة – وفقًا لصحيفة ”ليكيب“ وكذلك ”لوبارزيان“ الفرنسيتين للإبقاء عليه.

لكن في ظل تعرض ميسي ونيمار إلى صافرات استهجان من جماهير ”بارك دي برينس“، وما تردد بشأن منح مبابي شارة القيادة بات بقاء النجمين في الفريق أمرا مشكوكا فيه.

كيليان مبابي ساهم في أهداف باريس سان جيرمان الخمسة في مرمى لوريان بالدوري الفرنسي .. سجل "٢" وصنع "٣" 👍 pic.twitter.com/lWbBQcuon9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وكانت مساهمة مبابي في باريس سان جيرمان كبيرة للغاية منذ انضمامه للنادي – على سبيل الإعارة في البداية – من موناكو في صيف عام 2017، حيث سجل المهاجم الفرنسي 160 هدفًا في 209 مباريات، ما ساعد الفريق على الفوز بـ10 ألقاب – بما في ذلك ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي.

ويكاد يكون من المؤكد أن يضيف باريس سان جيرمان كأسًا آخر إلى مجموعته الشهر المقبل، حيث يتصدر الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه بعد فوزه 5/1 على لوريان، وسجل مبابي هدفين، ولديه الآن 28 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولا يزال مبابي يفكر في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، حيث يجيد الإسبانية بالفعل وقدم أداءً ممتازًا في خسارة باريس سان جيرمان في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسجل في كلتا المباراتين، على الرغم من ذلك، فهو متردد في تأكيد أي شيء للصحافة بشأن مستقبله.

🗣️ كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يتحدث عن مستقبله هل سيرحل إلى ريال مدريد أو نادي آخر أم يبقى؟ 🔴 لم أتخذ قراري لأن هناك عوامل جديدة في اللعب. 🔴 أحاول إتخاذ القرار الصحيح مع عائلتي. 🗣️ وعندما سُئل هل من الممكن البقاء في باريس سان جيرمان؟ "نعم طبعا" pic.twitter.com/Wubl7TlYgr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2022

وقال مبابي للصحفيين بعد فوز أمس الأحد على لوريان: ”ليست هناك حاجة للحديث عن مستقبلي، هناك الكثير من المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار. إنه قرار صعب. أريد أن أتخذ أفضل قرار ممكن“.

وأضاف: ”أحاول اتخاذ القرار الأفضل، مع عائلتي. هل هذا هو أفضل ما لدي مع باريس سان جيرمان؟ لا أعرف. أنا في مكان جيد الآن، لكن هل هو الأفضل؟ لا أعرف. أنا لا تزال لدي نفس العقلية ونفس الهدف لمساعدة فريقي على الفوز، هذا ما فعلته. كنت جزءًا من المجموعة ، وساعدت زملائي في الفريق ولعبت دورًا حاسمًا، لقد كانت أمسية رائعة“.