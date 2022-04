آليغري يقذف الحكم الرابع بمعطفه في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان (فيديو وصور)

عبر الإيطالي ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس عن غضبه بقوة من قرار حكم اللقاء إعادة ضربة الجزاء التي سجل منها إنتر ميلان الهدف الأول في اللقاء عبر لاعب وسطه الدولي التركي هاكن كالهانغولو في الدقيقة 45.

واحتسب ماسيميليانو إيراني حكم اللقاء ضربة جزاء لإنتر ميلان بعد العودة لتقنية حكم الفيديو (VAR)، لوجود خطأ من ألفارو موراتا ضد دومفريس، سددها كالهانغولو ليتصدى الحارس فويتشيك تشيزني، ويتابعها كالهانغولو، وبعض لاعبي يوفنتوس لتدخل في الشباك، لكن حالة من الفوضى ظهرت بعد الهدف.

واستقر الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو من جديد، على إعادة الركلة بعد دخول بعض لاعبي يوفنتوس للمنطقة أثناء تسديد كالهانغولو، ومن ثم نجح التركي بتحويلها لأول أهداف اللقاء في الدقيقة 45+4.

📸 – Allegri is not happy. pic.twitter.com/9kIP0LLnqg

وقام مدرب يوفنتوس برمي معطفه على الحكم الرابع في إطار احتجاجه على قرار الحكم ماسيميليانو إيراني إعادة ضربة الجزاء ليتمكن من التركي هاكن كالهانغولو من تسديدها بنجاح في المرة الثانية مانحًا التقدم لفريقه إنتر ميلان في ديربي إيطاليا.

وكان اللقاء مهمًا للفريقين في سعيهما إلى البقاء في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، خاصة إنتر ميلان الذي بات يبتعد عن المتصدر نابولي بفارق 3 نقاط مع مباراة مؤجلة للإنتر فيما يتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

Is De Ligt still alive after this? https://t.co/JeCpJhOjNx

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) April 3, 2022