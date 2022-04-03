ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يلدغ يوفنتوس ويتمسك بالمركز الثالث

عاد إنتر ميلان بفوز ثمين على مضيفه يوفنتوس بنتيجة 1/0 على ملعب أليانز ستاديوم في قمة مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.

ومنح الحكم ماسيميليانو إيراتي إنتر ميلان ضربة جزاء سجل منها هاكن كالهانغولو في الدقيقة 45+4 لينتهي الشوط الأول على تقدم إنتر ميلان 1/0.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز إنتر ميلان 1/0، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 63 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث ويتأخر بـ6 نقاط عن نابولي المتصدر الذي لعب 31 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة من 31 مباراة في المركز الرابع.